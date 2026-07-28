Internaţionalul croat în vârstă de 24 de ani este acum sub contract cu clubul din Premier League până în 2031, cu o opţiune de prelungire cu încă 12 luni.

Josko Gvardiol a semnat!

„De îndată ce am aflat că City dorea să-mi prelungească acest cintract, am simţit imediat că asta era ceea ce îmi doream”, a declarat Gvardiol, curtat de Real Madrid şi Bayern München.

„Suporterii de la City s-au purtat incredibil de bine cu mine încă din prima zi, iar clubul le oferă jucătorilor absolut totul. Este cel mai bun club din lume în care poţi juca”, a spus croatul.

Venit în 2023 de la clubul german din Leipzig pentru 77 de milioane de lire sterline (90 de milioane de euro), Gvardiol a disputat 122 de meciuri (13 goluri) cu „Citizens”.

„Josko este un jucător în care acest club crede cu adevărat. Este tânăr, este un profesionist excepţional şi face deja parte dintre cei mai buni fundaşi din lume”, a declarat la rândul său directorul sportiv al echipei City, Hugo Viana.

Fundaşul central, capabil să joace şi pe postul de fundaş stânga, şi-a făcut revenirea pe teren în luna mai, după o absenţă de peste patru luni din cauza unei fracturi la picior. El a participat la Cupa Mondială alături de Croaţia, care a fost eliminată în şaisprezecimile de finală de Portugalia (2-1).

La Manchester City, el va juca de acum înainte sub comanda noului antrenor, italianul Enzo Maresca, succesorul lui Pep Guardiola.

Prelungirea contractului lui Gvardiol vine după cele ale atacantului englez Phil Foden şi ale tânărului fundaş uzbek Abdukodir Khusanov, până în 2030, respectiv 2031.