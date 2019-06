EURO U21: Selectionerul Italiei si-a dat demisia si a vorbit despre Romania U21: "Nu are nicio sansa la finala!"

Romania U21 a lasat Italia in afara semifinalelor si fara antrenor la EURO U21!

Italia a sperat la o victorie a Romaniei in meciul cu Franta, insa cele doua echipe au remizat si au mers impreuna mai departe in semifinale. Romania da peste Germania, in timp ce Franta se va duela cu Spania. Germania - Spania e finala pe care mizeaza antrenorul italian, care admite totusi ca italienii sunt principalii responsabili pentru esecul de la EURO U21!



"Atitudinea de pe teren de la Romania - Franta? Am crezut pana la final si nu trebuie sa ne uitam la altii. Am fost eliminati deoarece am gresit cu Polonia. Vina este a noastra, ne-am bagat singuri in situatia noastra", a spus Luigi Di Biagio.

"Vina este doar a noastra, nu trebuie sa cautam niciun alibi. Persoana responsabila sunt eu. Am sutat de foarte multe ori si am fost mai periculosi decat adversarii nostri, dar asa a fost sa fie. Daca Romania ar fi castigat, mi-ati fi zis ca sunt cel mai bun", a mai spus fostul selectioner al Italiei.



"Cu siguranta, finala va fi intre Spania si Germania", e convins Di Biagio.

SEMIFINALE EURO U21

JOI, 19:00 Romania - Germania

JOI, 22:00 Franta - Spania

Finala este programata duminica.