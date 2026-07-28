În tur, campioana României a pierdut surprinzător în Ghencea, scor 2-3, iar Joyskim Dawa este convins că diferența dintre cele două echipe nu a fost reflectată de rezultat.

Joyskim Dawa: „Auda nu este la nivelul nostru”

Fundașul FCSB-ului a declarat pentru PRO TV și Sport.ro că victoria din campionat, 2-0 cu Csikszereda, le-a redat încrederea roș-albaștrilor.

„În primul rând, am fost concentrați pe meciul din campionat. Am câștigat, am jucat bine, iar pentru încrederea noastră este foarte important.

Chiar dacă Auda a câștigat în tur, nu cred că este la nivelul nostru. Suntem un colectiv mult mai bun. În primul meci a fost noroc, pur și simplu noroc. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Și gazonul a fost rău, dar nu vreau să găsesc scuze. În fotbal sunt arbitri slabi și terenuri slabe, însă noi avem calitatea să jucăm pe orice suprafață”, a spus Dawa.

Internaționalul camerunez consideră că FCSB trebuie să rămână calmă și concentrată până la ultimul fluier.

„Cheia este să fim concentrați, calmi și răbdători. Trebuie să marcăm și să nu primim gol. Am învățat din meciul tur că trebuie să fim atenți până la final. Am primit gol în ultimul minut, poate pentru că ne-am concentrat prea mult să marcăm și am uitat să ne apărăm.

La al doilea gol puteam să fac mai mult. Și portarul putea, și toată echipa putea să arate mai bine. Dar trebuie să uităm trecutul și să ne concentrăm pe ceea ce urmează”, a mai spus Dawa.

Meciul va fi prefațat joi, de la 18:00, pe VOYO, de jurnalistul Andrei Grecu și de invitații săi, iar după confruntarea din returul Conference League vor fi analizate tot în studioul VOYO toate fazele importante ale confruntării din Letonia.