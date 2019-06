Real Madrid profita dupa EURO U21! Oferta din Premier League pentru unul dintre cei mai buni fotbalisti de la turneul final: au acceptat suma ceruta de spanioli

EURO U21 a dat sansa tinerilor fotbalisti sa arate ce pot, iar ofertele au inceput sa curga.

Dani Ceballos, mijlocasul celor de la Real Madrid, este unul dintre cei mai ravniti fotbalisti de pe piata in acest moment. Evolutia sa extrem de buna la EURO U21 a facut ca numarul ofertelor primite de la cluburile mari din Europa sa creasca.

Unul dintre aceste cluburi este Arsenal. Potrivit publicatiei britanice Daily Star, englezii sunt gata sa plateasca suma de 50 de milioane de euro pe care o cer cei de la Real Madrid. Astfel, Arsenal ar putea fi destinatia fotbalistului spaniol, intrucat alte cluburi, cum ar fi AC Milan, nu isi permit sa achite o astfel de suma.

Cu toate ca nu are loc in actuala echipa a lui Zinedine Zidane, cei de la Real Madrid nu vor sa-l piarda definitiv pe Ceballos. Oficialii clubului vor sa pastreze optiunea de rascumparare a mijlocasului spaniol, pentru ca vad in acesta un jucator de viitor, la care ar putea apela.