FOTO ȘI VIDEO Dennis Man pregătește încă un sezon de excepție: ”E o perioadă grea după ce schimbi cluburile”

Dennis Man pregătește încă un sezon de excepție: ”E o perioadă grea după ce schimbi cluburile” Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul român Dennis Man promite un sezon solid la PSV.

TAGS:
Dennis Manpsv
Din articol

Dennis Man la PSV

Foto: Imago

  • Dennis man 2026 imago psv
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • Dennis Man a avut parte de un sezon excelent la PSV Eindhoven. A luat titlul în campionatul Țărilor de Jos, iar în această vară s-a vorbit, pentru o perioadă, despre faptul că ar putea pleca de la PSV, dacă s-ar ivi o ofertă pe placul său.

Până la urmă, la cum arată lucrurile în cazul lui Man, va continua la PSV, după cum a dezvăluit, recent, într-un interviu acordat în presa din Țările de Jos. A spus că se simte foarte bine!

Dennis Man s-a adaptat la PSV 

Reamintind, Dennis Man s-a transferat în vara anului trecut, 2025, la PSV, de la Parma, în schimbul a 9,1 milioane de euro. Aripa dreapta a naționalei României a reușit în primul său sezon în Olanda 11 goluri și șapte assist-uri, în totalul celor 35 de meciuri în care a evoluat.

În acest moment, 13 milioane de euro este cota lui Dennis Man, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com, iar evoluțiile sale au fost unele solide, cu rezultate, care îl și fac să viseze la o stagiune 2026-2027 de Eredivisie și mai solidă, în care să ajute și mai mult echipa.

Dennis Man: "Cred că m-am descurcat bine"

”A fost un an foarte bun pentru mine. Când am venit aici, a fost puțin dificil. Trebuie să te adaptezi la o țară nouă și la o echipă nouă. Este întotdeauna o perioadă grea când schimbi cluburile, dar pas cu pas băieții m-au ajutat să mă acomodez în echipă, așa că mă simt foarte ca acasă acum.

Cred că m-am descurcat bine în primul meu sezon aici și aștept cu nerăbdare următorul sezon să fac mai bine și să ajut echipa și mai mult”, a spus Dennis Man într-un interviu acordat pentru De Telegraaf.

VIDEO EXCLUSIV PSV - Villareal 1-3

Publicitate
  • 27 de ani are Dennis Man
  • 1,83 m e înălțimea internaționalului român
  • 11 goluri a înscris pentru naționala României
  • 45 de meciuri a strâns Man în naționala României
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum au fost surprinși Dennis Man și Darius Olaru după PSV - Union Saint Gilloise 3-3
Cum au fost surprinși Dennis Man și Darius Olaru după PSV - Union Saint Gilloise 3-3
VOYO | PSV - Union Saint-Gilloise 3-3! Man și Olaru au încheiat la egalitate. Acum se dispută meciul al doilea
VOYO | PSV - Union Saint-Gilloise 3-3! Man și Olaru au încheiat la egalitate. Acum se dispută meciul al doilea
Dennis Man, show în tricoul lui PSV! Gol superb împotriva echipei lui Darius Olaru
Dennis Man, show în tricoul lui PSV! Gol superb împotriva echipei lui Darius Olaru
ULTIMELE STIRI
Joyskim Dawa, „spartan” înainte de returul cu FK Auda: „Am învățat din greșeli” / „Nu sunt de nivelul nostru”
Joyskim Dawa, „spartan” înainte de returul cu FK Auda: „Am învățat din greșeli” / „Nu sunt de nivelul nostru”
FK Auda - FCSB, LIVE pe VOYO (joi, de la 19:00)
FK Auda - FCSB, LIVE pe VOYO (joi, de la 19:00)
Verdictul IFAB: Embolo nu trebuia să fie eliminat la meciul cu Argentina
Verdictul IFAB: Embolo nu trebuia să fie eliminat la meciul cu Argentina
Dorit de Rapid, Rareș Ilie a semnat în Italia! Detaliile contractului
Dorit de Rapid, Rareș Ilie a semnat în Italia! Detaliile contractului
Unde a ajuns să joace marele pariu al lui MM Stoica. Ilie Stan îl numea „perfect” pentru FCSB
Unde a ajuns să joace marele pariu al lui MM Stoica. Ilie Stan îl numea „perfect” pentru FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încă un transfer pentru FCSB. Mihai Stoica: „Cel mai bun din România!”

Încă un transfer pentru FCSB. Mihai Stoica: „Cel mai bun din România!”

Dumitru Dragomir, fermecat de un jucător din Superliga: ”Doamne! Tare de tot”

Dumitru Dragomir, fermecat de un jucător din Superliga: ”Doamne! Tare de tot”

„Cutremur“ în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo și-a comunicat decizia clubului: „Îmi pare rău“

„Cutremur“ în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo și-a comunicat decizia clubului: „Îmi pare rău“

CFR Cluj intră în insolvență!

CFR Cluj intră în insolvență!

Atacantul de națională adus de FCSB din Bundesliga a revenit în Germania!

Atacantul de națională adus de FCSB din Bundesliga a revenit în Germania!

Lovitură fabuloasă pentru Real Madrid: 1.221.000.000 de €!

Lovitură fabuloasă pentru Real Madrid: 1.221.000.000 de €!



Recomandarile redactiei
Unde a ajuns să joace marele pariu al lui MM Stoica. Ilie Stan îl numea „perfect” pentru FCSB
Unde a ajuns să joace marele pariu al lui MM Stoica. Ilie Stan îl numea „perfect” pentru FCSB
Dorit de Rapid, Rareș Ilie a semnat în Italia! Detaliile contractului
Dorit de Rapid, Rareș Ilie a semnat în Italia! Detaliile contractului
Craiova și-a aflat adversara din Europa League. Cu cine joacă dacă nu trece de Levski
Craiova și-a aflat adversara din Europa League. Cu cine joacă dacă nu trece de Levski
Verdictul IFAB: Embolo nu trebuia să fie eliminat la meciul cu Argentina
Verdictul IFAB: Embolo nu trebuia să fie eliminat la meciul cu Argentina
Din lac în puț! Ce s-a ales de Luis Phelipe după ce a plecat de la FCSB
Din lac în puț! Ce s-a ales de Luis Phelipe după ce a plecat de la FCSB
Alte subiecte de interes
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
”Tricolorul” care i-a dat pe spate pe olandezi: ”O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV”
”Tricolorul” care i-a dat pe spate pe olandezi: ”O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV”
O de la Ocampos și de la OUT din Champions League! Sevilla, eliminată după ce a condus cu 2-0! Gafă uriașă a atacantului
O de la Ocampos și de la OUT din Champions League! Sevilla, eliminată după ce a condus cu 2-0! Gafă uriașă a atacantului 
CITESTE SI
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”

stirileprotv Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Construcție spectaculoasă pe Autostrada Sibiu–Pitești. Viaduct montat la 50 de metri înălțime, printr-o metodă specială

stirileprotv Construcție spectaculoasă pe Autostrada Sibiu–Pitești. Viaduct montat la 50 de metri înălțime, printr-o metodă specială

Destinația din Europa unde rechinii uriași înoată la doar câțiva metri de plajă, încât par la o atingere distanță

stirileprotv Destinația din Europa unde rechinii uriași înoată la doar câțiva metri de plajă, încât par la o atingere distanță

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!