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Dennis Man a avut parte de un sezon excelent la PSV Eindhoven. A luat titlul în campionatul Țărilor de Jos, iar în această vară s-a vorbit, pentru o perioadă, despre faptul că ar putea pleca de la PSV, dacă s-ar ivi o ofertă pe placul său.

Până la urmă, la cum arată lucrurile în cazul lui Man, va continua la PSV, după cum a dezvăluit, recent, într-un interviu acordat în presa din Țările de Jos. A spus că se simte foarte bine!

Dennis Man s-a adaptat la PSV

Reamintind, Dennis Man s-a transferat în vara anului trecut, 2025, la PSV, de la Parma, în schimbul a 9,1 milioane de euro. Aripa dreapta a naționalei României a reușit în primul său sezon în Olanda 11 goluri și șapte assist-uri, în totalul celor 35 de meciuri în care a evoluat.

În acest moment, 13 milioane de euro este cota lui Dennis Man, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com, iar evoluțiile sale au fost unele solide, cu rezultate, care îl și fac să viseze la o stagiune 2026-2027 de Eredivisie și mai solidă, în care să ajute și mai mult echipa.

Dennis Man: "Cred că m-am descurcat bine"

”A fost un an foarte bun pentru mine. Când am venit aici, a fost puțin dificil. Trebuie să te adaptezi la o țară nouă și la o echipă nouă. Este întotdeauna o perioadă grea când schimbi cluburile, dar pas cu pas băieții m-au ajutat să mă acomodez în echipă, așa că mă simt foarte ca acasă acum.

Cred că m-am descurcat bine în primul meu sezon aici și aștept cu nerăbdare următorul sezon să fac mai bine și să ajut echipa și mai mult”, a spus Dennis Man într-un interviu acordat pentru De Telegraaf.

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