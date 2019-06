SURPRIZA! Becali isi ia atacant de la EURO U21! 3 milioane de euro pentru tinta de ultim moment a FCSB

Gigi Becali vrea intariri de la U21 la FCSB.

Patronul stelist a marturisit ca o tinta a sa este Adrian Petre.

Atacantul de la U21 e legitimat la Esbjerg, iar Becali a negociat cu danezii pentru a-l transfera.

"Acum am negociat cu ei si vor trei milioane de euro. Am oferit in trecut 500.000 de euro. Nu il stim prea bine", a spus Gigi Becali la DigiSport.

Adrian Petre este unul dintre marcatorii din victoria Romaniei cu Croatia, in primul meci din grupe la EURO U21.

In varsta de 21 de ani, el a ajuns la Esbjerg in vara lui 2017, fiind cumparat de la UTA in schimbul sumei de 500.000 de euro.

Gigi Becali il vrea si pe Cicaldau

Alexandru Cicaldau l-a convins pe patronul FCSB cu evolutiile sale de la nationala U21. 7 milioane de euro e clauza de reziliere a lui Cicaldau la Craiova.

"Din nationala Romaniei au impresionat Ianis Hagi, George Puscas, Tudor Baluta si Florinel Coman. Pentru Coman si Cicaldau vor curgele ofertele. Nu am pe cine sa transfer, dar ma gandesc sa-i platesc clauza lui Cicaldau. E 7 milioane de euro si ma gandesc sa o achit. Nu cred ca i se va mari, ca nu-i lasa impresarul.

Nu vreau sa mai vorbesc despre jucatorii cu care discut. Eu spun ce ganduri am. Ma gandesc la asta. Daca-l vand pe Dennis Man sau pe Florinel Coman, ma gandesc sa-i platesc clauza lui Cicaldau. In opinia mea, e de talia lui Verratti. Genul asta de jucatori imi plac mie, ca Verratti" a spus Gigi Becali la Digi Sport.