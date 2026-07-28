În urmă cu aproape 15 ani, Dorinel Popa era considerat unul dintre cei mai promițători mijlocași din fotbalul românesc. Evoluțiile foarte bune de la Victoria Brănești l-au propulsat la Steaua, actuala FCSB, acolo unde Mihai Stoica și Ilie Stan îl vedeau drept un fotbalist capabil să devină titular în primul „11” al formației roș-albastre.

Dorinel Popa, într-un duel cu Leandro Tatu, pe vremea când evolua la „U” Cluj Cariera sa nu a urmat însă traiectoria așteptată. Accidentările, problemele de adaptare și șansele puține primite la echipa mare au făcut ca mijlocașul să dispară treptat din prim-planul fotbalului românesc. Astăzi, la 37 de ani, Dorinel Popa este legitimat la Victoria Gugești, echipă din Liga 4 Vrancea, însă nu a mai jucat de câțiva ani și și-a deschis propria sală de fitness în Focșani. Ilie Stan îl numea „perfect” pentru FCSB Dorinel Popa a ajuns la FCSB în vara anului 2011, după un sezon foarte bun la Victoria Brănești. Ilie Stan era convins că mijlocașul poate face față fără probleme presiunii de la București. „E un jucător de Steaua, poate să facă față acolo din toate punctele de vedere. Are capacitate de efort foarte bună, este un pasator excelent, lovește mingea cu ambele picioare și cred că poate fi o soluție chiar pentru primul 11. Steaua face o achiziție bună și își acoperă două posturi. Poate evolua atât ca mijlocaș defensiv, cât și în banda dreaptă”, spunea Ilie Stan pentru Sport.ro la acel moment.

Dorinel Popa, într-un meci de Liga 1 cu CSU Voința Sibiu „Singura lui problemă este legată de viața extrasportivă. Dacă m-ar asculta mai mult, ar putea ajunge mult mai sus”, avertiza Ilie Stan. Dorinel Popa: „Am avut ghinion” Debutul la FCSB nu a avut însă continuitate. Dorinel Popa a bifat doar câteva minute în Liga 1, după care s-a accidentat grav la genunchi într-un meci din Cupa României cu Sănătatea Cluj. Problemele la menisc l-au ținut departe de teren aproximativ patru luni, iar în cele șase luni petrecute la Steaua a adunat mai puțin de 100 de minute oficiale. În iarna lui 2012 a fost împrumutat la Universitatea Cluj, fără să mai revină ulterior în lotul bucureștenilor. „Din șase luni cât am stat acolo, în patru am fost accidentat. A fost frustrant, dar nu pot să fiu supărat pe nimeni. Pur și simplu am avut ghinion”, declara Dorinel Popa după plecarea din Ghencea.

Marius Alexe (foto stânga), în duel cu Dorinel Popa (foto dreapta) Ce face astăzi Dorinel Popa și cum a ajuns la Victoria Gugești După experiențele de la Universitatea Cluj, Academica, Inter Clinceni, Balotești, Șoimii Pâncota și alte formații, cariera sa a intrat pe un trend descendent. În 2020 a semnat cu Victoria Gugești, în Liga a IV-a Vrancea. Clubul a reunit atunci mai mulți dintre cei mai buni fotbaliști din județ, însă obiectivul promovării s-a lovit de un uriaș scandal la barajul pentru Liga 3 împotriva celor de la Voința Limpeziș.

Lotul celor de la Victoria Gugești. Foto: Facebook Oficialii vrâncenilor au contestat dreptul de joc al mai multor fotbaliști ai adversarei și au acuzat nereguli grave la legitimări, însă FRF a respins contestația, iar promovarea a rămas în dreptul buzoienilor. Cum am menționat și mai sus, deși pe site-urile de specialitate figurează în continuare ca jucător legitimat la Victoria Gugești, Dorinel Popa s-a retras practic din activitate. Potrivit președintelui clubului, Cosmin Talpan, fostul mijlocaș nu a mai evoluat de trei-patru ani și și-a deschis o sală de fitness în Focșani. „A rămas legitimat, da. Dar nu a mai jucat de 3-4 ani, cam așa. Este legitimat la clubul nostru în continuare. Am avut niște discuții cu el. Am jucători care au jucat și la 39 de ani la județ, am mers cu ei la baraj, dar nu știu de ce s-a retras. A făcut ceva sală de fitness prin Vrancea la noi, la Focșani. S-a retras, iar eu chiar am avut mare nevoie de el. Nu mi-a dat prea multe explicații, a spus pur și simplu că nu mai poate să mă ajute. Nu era vorba de bani, că până la urmă am avut la Liga a IV-a contract de prestări de activități sportive. A zis că nu e vorba de bani, doar că n-a putut să ne ajute. (n.r. – Cum l-ați adus?) Am avut un proiect de promovare și am adus cam cei mai buni jucători din Vrancea la timpul ăla. M-am interesat de istoria lor și pe toți i-am luat! Pe toți!”, a spus Cosmin Talpan într-un dialog cu jurnalistul Sport.ro Ionuț Stoica. „Am avut un lot foarte bun, am ajuns la un baraj. Atunci am căzut cu Buzău și a fost o problemă cu FRF. Vă zic puțin istoria. Jucam cu Buzăul, erau mai agreați la federație și au jucat cu doi jucători pe fals. Doi jucători legitimați în același timp și în Ialomița, și în Prahova, și la Buzău! M-am dus cu contracte, cu legitimații, dar le-au dat câștig de cauză pe motiv că e club de bună-credință și că toată vina este a AJF Buzău, care suportă consecințele. Vagabonzi... dar asta e! Și după aceea ne-au tăiat puțin elanul ăla, nu am mai avut același entuziasm. Ne luptam cu morile de vânt, nu mai aveam nicio șansă”, a mai povestit oficialul.

Imagini de colecție cu Dorinel Popa