Valeriu Iftime nu este interesat să îl aducă la FC Botoșani pe Dennis Politic, fotbalistul pe care patronul FCSB este dispus să îl cedeze pentru 200.000 de euro.

Gigi Becali caută o echipă pentru Dennis Politic, extremă stânga adusă la FCSB de la rivala Dinamo. Deși mutarea a costat inițial aproximativ un milion de euro (970.000 de euro potrivit datelor oficiale), finanțatorul roș-albaștrilor este gata să renunțe la jucător pentru doar 200.000 de euro.

În prezent, fotbalistul de 26 de ani are o cotă de piață evaluată la 650.000 de euro și un contract valabil până în vara anului 2029. Cu toate acestea, Valeriu Iftime, un prieten și colaborator constant al echipei bucureștene, a exclus transferul. Întrebat dacă dorește să îl aducă pe Politic la FC Botoșani, Iftime a răspuns mai mult în glumă.

„Nu, nu. Dacă mi-l dă, îl dau și eu după, să mi-l dea să-l dau mai departe. E un fotbalist bun, dar nu căutăm noi acum”, a spus patronul moldovenilor.

În ultima etapă din Superliga, FC Botoșani a scos un rezultat de egalitate în prelungiri în fața celor de la Rapid. Valeriu Iftime a dezvăluit că a trăit intens partida de pe teren propriu: „Dacă nu ai o vârstă potrivită și sănătatea stabilă, poți avea probleme”.