Rareș Ilie și-a decis viitorul. Deși a existat interes pentru o revenire la Rapid, fotbalistul român va continua în fotbalul italian. Mantova 1911 a anunțat oficial transferul jucătorului de la OGC Nisa. Potrivit comunicatului emis de clubul din Serie B, mutarea este una definitivă.
OFICIAL Dorit de Rapid, Rareș Ilie a semnat în Italia! Detaliile contractului
Mijlocașul ofensiv în vârstă de 23 de ani a fost prezentat oficial la noua sa echipă, parafând un acord definitiv pe trei sezoane.
Un nou capitol în Peninsulă
Fostul internațional de tineret și-a pus semnătura pe un contract valabil până la 30 iunie 2029, a transmis gruparea din nordul Italiei. Acesta cunoaște bine fotbalul din Peninsulă, având deja la activ experiențe în tricoul echipelor Catanzaro și Empoli. De la plecarea inițială din Giulești, mijlocașul a mai bifat minute pentru Maccabi Tel Aviv și Lausanne.
Jucătorul cotat în prezent la 1,2 milioane de euro a intrat imediat în programul echipei. El a ajuns deja în cantonamentul de la Sirmione și a efectua primul antrenament sub comanda antrenorului Francesco Modesto.
„Bun venit în alb-roșu, Rareș, hai Mantova!”, a transmis clubul în mesajul de prezentare.
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