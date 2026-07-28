Verdictul IFAB: Embolo nu trebuia să fie eliminat la meciul cu Argentina

International Football Association Board (IFAB) , organismul care reglementează regulile jocului de fotbal, a reacționat la criticile privind utilizarea abuzivă a arbitrajului video (VAR) în timpul recentei Cupe Mondiale , stabilind că acesta poate interveni doar un caz de eroare de identitate a unui jucător avertizat, dar nu poate inversa sancțiunea, în special în cazurile de simulare, informează L'Equipe, potrivit Agerpres.

Pe baza acestei decizii, jucătorul elvețian Breel Embolo nu trebuia să fie eliminat împotriva Argentinei, în sferturile de finală ale competiției din America de Nord, subliniază cotidianul sportiv francez.

Într-o circulară, forul de conducere clarifică faptul că ''un cartonaș galben, care nu este un al doilea cartonaș galben, poate fi revizuit doar pentru a identifica jucătorul care a comis faultul; faultul în sine nu poate fi revizuit sau modificat''.

Această adăugire la regulament ar putea deveni permanentă în viitoarele protocoale ale Cupei Mondiale și ale IFAB, în cazul aprobării sale.Această clarificare oferă o nouă perspectivă asupra anumitor decizii de arbitraj luate în timpul Cupei Mondiale 2026.

VAR a primit puteri extinse în timpul competiției, inclusiv capacitatea de a interveni în cazurile de eroare de identitate în ceea ce privește primirea unui cartonaș galben sau roșu de către un jucător. Cu toate acestea, clarificarea IFAB implică faptul că această putere nu poate fi utilizată în situații de simulare, deoarece sancțiunea inițială nu poate fi anulată.