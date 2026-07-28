International Football Association Board (IFAB), organismul care reglementează regulile jocului de fotbal, a reacționat la criticile privind utilizarea abuzivă a arbitrajului video (VAR) în timpul recentei Cupe Mondiale, stabilind că acesta poate interveni doar un caz de eroare de identitate a unui jucător avertizat, dar nu poate inversa sancțiunea, în special în cazurile de simulare, informează L'Equipe, potrivit Agerpres.
Verdictul IFAB: Embolo nu trebuia să fie eliminat la meciul cu Argentina
Embolo, fotbalist important al Elveției.
Pe baza acestei decizii, jucătorul elvețian Breel Embolo nu trebuia să fie eliminat împotriva Argentinei, în sferturile de finală ale competiției din America de Nord, subliniază cotidianul sportiv francez.
Într-o circulară, forul de conducere clarifică faptul că ''un cartonaș galben, care nu este un al doilea cartonaș galben, poate fi revizuit doar pentru a identifica jucătorul care a comis faultul; faultul în sine nu poate fi revizuit sau modificat''.
Această adăugire la regulament ar putea deveni permanentă în viitoarele protocoale ale Cupei Mondiale și ale IFAB, în cazul aprobării sale.Această clarificare oferă o nouă perspectivă asupra anumitor decizii de arbitraj luate în timpul Cupei Mondiale 2026.
VAR a primit puteri extinse în timpul competiției, inclusiv capacitatea de a interveni în cazurile de eroare de identitate în ceea ce privește primirea unui cartonaș galben sau roșu de către un jucător. Cu toate acestea, clarificarea IFAB implică faptul că această putere nu poate fi utilizată în situații de simulare, deoarece sancțiunea inițială nu poate fi anulată.
Dacă regulamentul ar fi fost aplicat corect, eliminarea lui Breel Embolo în sferturile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Argentinei (1-3) nu ar fi avut loc.
În timp ce Leandro Paredes primise inițial un cartonaș galben pentru un fault asupra jucătorului elvețian, VAR a intervenit din cauza unei identificări greșite, determinând arbitrul să anuleze decizia. În cele din urmă, Embolo a primit un cartonaș galben pentru simulare, al doilea din acel meci, ceea ce a dus la eliminarea sa, în timp ce cartonașul galben al mijlocașului argentinian a fost anulat.
Eroarea făcută atât de VAR, cât și de arbitru în această situație a fost că nu ar fi trebuit să anuleze decizia inițială, deoarece nu a existat nicio eroare în identificarea jucătorului sancționat. În schimb, arbitrul ar fi trebuit să schimbe motivul utilizării VAR, ceea ce nu s-a făcut, ducând la un abuz al arbitrului asistent video, subliniază L'Equipe.
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