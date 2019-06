Cicaldau, oferte uriase dupa meciurile Romaniei la EURO U21! Anuntul facut azi in presa din Italia: unde poate ajunge dupa turneul final

Alexandru Cicaldau este unul dintre cei mai apreciati romani de la EURO U21.

Mijlocasul Craiovei a inceput sa primeasca deja oferte concrete. Impresarul Virgil Colfescu a vorbit in presa din Italia despre oportunitatile pe care le are Cicaldau in urma evolutiilor bune de la nationala U21.

Standard Liege si Olympique Lyon i-au facut deja oferte jucatorului, iar Fiorentina il urmareste indeaproape.

Totusi, suma ceruta de Craiova este putin cam mare in comparatie cu ceea ce vor sa ofere belgienii sau francezii. Cicaldau mai are trei ani de contract cu oltenii si o clauza de reziliere de 10 milioane de euro.

"Il stiu foarte bine pe Cicaldau: l-am propus Fiorentinei in urma cu doi ani, lui Pantaleo Corvino. Are clauza de reziliere de 10 milioane de euro si inca trei ani de contract. Fiorentina il place, de asemenea, dar acum toata lumea este concentrata pe competitie si ei vor sa-i tina pe baieti departe de informatii despre transferuri. Cicaldau are deja oferte de la Standard Liege si Lyon, dar 10 milioane de euro este o suma mare. Este un copil si trebuie umarit", a declarat Virgil Colfescu la Radio Marte.

Alexandru Cicaldau are 21 de ani si este cotat la 4 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.