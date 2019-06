ROMANIA - GERMANIA: UEFA a anuntat arbitrul partidei. Brigada din Israel in semifinala EURO U21! 

Romania se dueleaza joi cu Germania in semifinalele EURO U21 din Italia si San Marino.

Calificata dupa 20 de ani la EURO U21, nationala de tineret a Romaniei a ajuns pana in semifinale si si-a castigat locul la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Romania U21 se dueleaza cu Germania, detinatoarea trofeului, joi, de la ora 19:00, pe stadionul din Bologna.



UEFA A DELEGAT BRIGADA DIN ISRAEL!

O brigda din Israel va conduce partida Romania - Germania, cu Orel Grinfeld la centru. Asistenti vor fi compatriotii sai Roy Hassan si Idan Yarkoni, al patrulea oficial a fost desemnat letonul Andris Treimanis, arbitru video a fost nominalizat italianul Marco Guida, iar arbitru asistent video conationalul sau Michael Fabri.

Grinfeld (37 ani), arbitru international din 2012, a arbitrat de doua ori Romania la nivel de juniori Under-19, in preliminariile Campionatului European din 2016, un meci pierdut cu Elvetia (1-3) si altul castigat cu Andorra (2-0).



Germania U21 are un jucator suspendat!

Nemtii nu vor putea conta pe fundasul Henrichs de la As Monaco, suspendat pentru cumul de cartonase. Romania avea 5 jucatori pasibili de suspendare in partida cu Franta, insa niciunul nu a fost avertizat, astfel ca Mirel Radoi va avea tot lotul la dispozitie in partida de joi.

Germania a castigat de doua ori titlul european U21, in 2009 si 2017.