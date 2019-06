Prima reactie a lui Hagi dupa anuntul ca patronul lui PAOK se pregateste sa-l dea in judecata!!!

Gheorghe Hagi spune ca n-a avut nicio intentie sa-l atace pe patronul lui PAOK in schimbul de replici pe care l-a avut cu Razvan Lucescu.

Presa din Grecia a scris aseara ca seful lui PAOK se gandeste sa-l dea in judecata pe Hagi, care l-a numit 'pistolar' pe milionarul Savvidis.

"Am dorit sa am o reactie doar fata de declaratiile antrenorului Razvan Lucescu, e vorba de o intreaga generatie care a reusit o performanta extraordinara, nu doar de 5-6 jucatori. Il asigur pe patronul clubului PAOK, Ivan Savvidis, de respectul si aprecierea mea, stiu ce inseamna sa sustii financiar un club care face performanta si ii urez succes in continuare. Cu deosebit respect, Gheorghe Hagi", a scris 'Regele' in comunicatul publicat pe site-ul Viitorului.

Ce spusese Hagi despre Lucescu:

"Apopo de ce a zis Razvan Lucescu, ca am citit in ziar, ca nu e o generatie. Ba da, e o generatie. E o generatie care a fost crescuta, au merite, nu cum a zis el ca nu e o generatie, sunt doar cinci, sase jucatori. Probabil ca el nu stie ce inseamna sa construiesti o generatie, sa lucrezi cu copii. Sa se duca in Grecia, la pistolarul lui (n.r. patronul lui PAOK) pe care il are acolo, la PAOK, cu pistoalele si toate. A gresit flagrant fata de acesti copii. Taica-su a jucat in generatia anilor '70, in anii '80 am avut o generatie care a castigat Champions si a facut performante foarte mari. Si in anii '90 a fost alta generatie care ne-a dus la Campionate Mondiale si Europene. Pentru el e greu sa inteleaga acest lucru sau probabil nu ii convin performantele care se obtin.

Razvan s-a legat ca nu e o generatie si e ceva grav fata de acesti baieti, ei sunt un grup, o echipa, o generatie. A facut o greseala mare, enorma, grava, sa nu recunosti o generatie care uite unde te-a adus. El nu e obisnuit cu generatiile, e obisnuit cu pistolarii din Grecia. Ataci niste copii! Sa dai cinci, sase nume, cum sa fie doar cinci, sase nume intr-o generatie care cred ca o sa ajunga 15 in echipa nationala sau 20 din ei?"

Declaratia lui Lucescu in urma careia a reactionat Hagi:

”Nu, generatia asta nu poate fi salvarea fotbalului romanesc. E doar o speranta, o situatie de moment. Cum noi nu suntem in masura de a avea performante cu echipele de club, cu echipa nationala mare, ne legam foarte tare de aceasta nationala de tineret. Dar nationala de tineret nu inseamnaa fotbalul romanesc. Dupa acest turneu, fiecare jucator o va lua pe un drum. Poate fi dusa aceasta nationala, toata, la nationala mare si poate obtine rezultate la nivelul nationalelor mari? Nu! A, ca dintre acesti jucatori, 5-6 vor forma un grup puternic si poate ca acest grup poate aduce calificari echipei nationale, da. Asta se poate intampla".