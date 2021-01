EXCLUSIV | Tanase, antrenament prin parcuri si trimis la FCSB II?! Un fost stelist se teme de ce e mai rau pentru capitanul ros-albastrilor: "Gigi Becali taie si spanzura acolo. Sa nu il faulteze pe Tanase" :)

Subiectul lui Florin Tanase la FCSB devine din ce in ce mai aprins, contractul mijlocasului urmand sa expire in vara lui 2023.

Gigi Becali nici nu vrea sa conceapa faptul ca ar putea sa il piarda pe Florin Tanase (26 de ani) fara sa incaseze niciun ban. Tanase nu mai vrea sa semneze un nou contract cu FCSB si isi doreste o experienta in afara Romaniei, insa pretul pe care Gigi Becali il solicita in schimbul sau e de aproximativ 3 milioane de euro.

Robert Nita, fost atacant la Steaua si Rapid, se teme de ce e mai rau pentru Tanase in cazul in care nu va veni o oferta pe numele sau pana la finalul sezonului.

Gigi Becali a declarat ca in acest moment are nevoie de Tanase pentru a castiga titlul, insa daca isi va indeplini obiectivul ar putea sa apeleze la metode mai dure pentru a-l forta pe Tanase sa semneze prelungirea:

"FCSB este afacerea dansului, taie si spanzura acolo. La 28 de ani sa pleci in strainatate esti copt, esti matur si sa pleci liber de contract de la o echipa ca Steaua nu e rau.

Problema e, din ce am inteles printre randuri din declaratiile patronului, ca deocamdata joaca Tanase pentru ca isi doreste sa castige foarte mult campionatul. Deci patronul e nevoit sa il bage. Daca mai face 1-2 transferuri si Tanase se va antrena pe la liceu la Mircea Eliade, singur de 3 ori pe zi, la 28 ani... Daca termini contractul si ai jucat la Steaua 2 si te antrenezi singur, chiar si liber de contract si daca te cheama Tanase nu cred ca se bate lumea sa te ia. Tanase nu semneaza si spera ca la o eventuala oferta, mai putin de 3-5 milioane, cat vrea patronul, sa fie lasat sa plece. Patronul va gandi la bussines sa nu mai pateasca la fel ca in cazul lui Tatarusanu. Pe de alta parte, daca renunta la 7-8-10 milioane pe Man, Morutan, cum se scrie, inseamna ca nu sta rau financiar si isi permite sa il faulteze pe Tanase", a spus Robert Nita la PRO X.

Gigi Becali: "Am nevoie de Tanase sa iau titlul, ca altfel... Stiu ce aveam de facut in cazul lui!"

Declaratiile la care face referire Robert Nita au fost facute de Gigi Becali dupa ce Tanase i-a refuzat oferta de prelungire a contractului:

"E vina mea ca nu l-am vandut cand am avut oferte. Bine, el nu e jucator de 15-20 de milioane de euro, ca Man sau ca Morutan, si am nevoie de el sa iau titlul. Ca altfel... Stiu eu ce aveam de facut in cazul lui... Nu vreau sa mai ajung intr-o situatie ca asta", declara recent Gigi Becali.