Gigi Becali s-a razgandit in privinta transferului lui Olaru: "Daca dau atat il vand!"

Darius Olaru este unul dintre cei mai doriti fotbalisti ai echipei ros-albastre.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, englezii de la West Ham United sunt interesati de fotbalistul de 22 de ani.

Daca initial Gigi Becali dorea 7 milioane de euro in schimbul jucatorului venit in ianuarie 2020 in schimbul sumei de 600.000 de euro de la Medias, acum se pare ca finantatorul FCSB-ului a crescut pretentiile.

Potrivit Antena Sport, Becali ar fi spus ca este dispus sa ii dea drumul jucatorului doar pentru o suma mai mare: "Daca dau 10 milioane de euro, il vand pe Olaru".

Darius Olaru a impresionat in acest sezon la echipa antrenata de Toni Petrea, pentru care a marcat 4 goluri si a dat si doua pase de gol in 13 meciuri.

De asemenea, mijlocasul a avut evolutii foarte bune si la nationala de tineret a Romaniei cu care a reusit sa se califice la Campionatul European din vara.

Olaru a bifat 13 selectii la nationala U21 si a marcat doua goluri, ultimul chiar in meciul din septembrie cu Finlanda.

Astfel, cota fostului fotbalist al lui Gaz Metan a crescut, conform site-urilor de specialitate la doua milioane de euro.