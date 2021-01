Gigi Becali are o avere IMPRESIONANTA! Cine sunt cei mai bogati romani din sport care sfideaza pandemia

Pandemia de coronavirus nu i-a pus probleme lui Gigi Becali.

Patronul celor de la FCSB este in continuare unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, fiind pe locul 3, din punctul de vedere al averii, in topul persoanelor care investesc in sport.

Averea lui Gigi Becali este estimata la 350-450 de milioane de euro, mai bogati fiind doar Ion Tiriac, a carui avere ajunge la aproximativ 2 miliarde de euro, si Gruia Stoica (500 de milioane de euro).

Chiar daca nu a mai facut foarte multi bani din transferuri, Gigi Becali are afaceri in constructii si imobiliare.

Pe locul 4 in topul celor mai bogati oameni care investesc in sport se afla Ioan Niculae, cu o avere estimata la 300-340 de milioane de euro, iar a cincea pozitie este ocupata de George Copos, cu circa 200-210 milioane de euro.