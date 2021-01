Gigi Becali a dezvaluit PLANURILE sale cu FENOMENUL pe care vrea sa ia 50 de milioane! Ce a spus despre Octavian Popescu

Octavian Popescu (18 ani) este surpriza acestui sezon din Liga 1!

Mijlocasul FCSB-ului este unul dintre cei mai promitatori tineri fotbalisti si a impresionat inca de la primele aparitii pe teren pentru echipa mare. Popescu ar fi putut fi jucatorul Craiovei, insa oltenii l-au pierdut din cauza ca staff-ul nu s-a ocupat de prelungirea contractului sau, dupa cum a declarat chiar patronul Mihai Rotaru.

Gigi Becali a declarat recent ca isi pune mari sperante in Octavian Popescu, pe care spera sa ajunga sa incaseze chiar 50 de milioane de euro. Cu toate astea, patronul ros-albastrilor a spus ca are rabdare cu tanarul fotbalist, pe care il asteapta sa isi demonstreze valoarea.

"Nu stiam sub nicio forma cine este Octavian Popescu. Nu stau eu sa ii urmaresc pe toti copiii talentati din Romania. A venit Giovanni si mi-a zis de el. Am intrebat si eu doi oameni de ai mei despre acest copil, iar apoi i-am zis lui Giovanni sa mi-l aduca la Palat. Aflasem ca fusese la Rotaru la Craiova, dar ca ei nu i-au facut nu stiu ce contract si ca baiatul nu vrea sa stea la ei pe cateva sute de lei.

Daca Giovanni a zis ca i-am marit salariul, atunci stie Giovanni mai multe. Dar hai sa il lasam pe baiat sa joace fotbal. O sa vina timpul si de alte mariri de salariu, insa acest copil are nevoie de liniste. Este clar ca pe el o sa vreau sa scot bani multi. Meme mi-a zis ca are stofa de mare fotbalist, dar nu vreau sa ne apucam acum sa tot vorbim de el. Si asa am vorbit prea multe. Nu mai este acum treaba mea ce a facut Rotaru si de ce l-a pierdut. Rotaru stie mai bine ce a fost si ce este in curtea lui. Fiecare este cu treaba lui", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

In acest sezon, Octavian Popescu, a carui cota a explodat de la 50 000 de euro la 350 000 dupa prestatiile bune, a jucat 11 meciuri in tricoul ros-albastrilor in toate competitiile si a reusit sa ofere 3 pase de gol.