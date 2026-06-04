Bombă la un club din prima ligă! Președintele a fost condamnat la închisoare

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac, europarlametar și consilier prezidențial, pentru funcția de premier al României.

Opinia lui Gigi Becali despre Eugen Tomac, premierul desemnat

Tomac are la dispoziție zece zile pentru a convinge partidele parlamentare să îi ofere votul de încredere, echivalentul acordului Legislativului pentru formarea noului Guvern.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a transmis în calitate de deputat neafiliat că îl consideră pe Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, o variantă net superioară lui Tomac.

Becali: „Tomac nu se compară ca şi competenţă”

Becali a precizat, de asemenea, că Tomac îi este prieten, iar Nazare nu.

„Adică ce am vorbit eu cu Grindeanu, cred că nu se supără. A zis că sunt pe listă câteva variante. La care eu am spus 'Nazare şi Tomac', ce am auzit tot de la voi din presă, şi astea două sunt pe listă, dar nu este încă hotărât.

Eu l-am întrebat pe Grindeanu, de Tomac şi Nazare, a zis: 'Nea Gigi, sunt şi ei pe listă'. După aceea eu i-am spus, din punctul meu de vedere, Nazare e specialist.

Asta i-am spus. Dacă vreţi să-l puneţi pe Tomac, să-l puneţi pe Tomac, dar nu se compară, ca şi competenţă. E diferență ca de la cer la pământ. Şi cu Tomac sunt prieten, cu Nazare nu sunt”, a declarat Gigi Becali, la Antena 3, înaintea desemnării lui Tomac de către Dan.

Eugen Tomac este europarlamentar din 2019 și ocupă, de asemenea, funcția de președinte al Partidului Mișcarea Populară (PMP).