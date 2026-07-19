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Prima repriză dintre Spania și Argentina a fost lipsită de ocazii majore de a marca, însă a fost extrem de disputată din punct de vedere fizic.

Derapaj în presa spaniolă la adresa argentinienilor

Spania a avut posesia, însă Argentina a reprezentat echipa mai agresivă în duelurile fizice. Mac Allister a scăpat de un cartonaș galben pentru o intrare dură la Dani Olmo.

De asemenea, Nicolas Tagliafico a jucat agresiv în duelurile cu Lamine Yamal.

Paco Gonzalez: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”

În acest context, jurnalistul spaniol Paco Gonzalez a răbufnit la adresa fotbaliștilor sud-americani și a avut un derapaj incredibil.

„Dacă pot comite trei faulturi în aceeași fază, o vor face. Orice e permis. Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși. Nu-i suport”, a spus Paco Gonzalez, citat de Mundo Deportivo.

Echipele de start în Spania - Argentina