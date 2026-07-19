Prima repriză dintre Spania și Argentina a fost lipsită de ocazii majore de a marca, însă a fost extrem de disputată din punct de vedere fizic.
Derapaj în presa spaniolă la adresa argentinienilor
Spania a avut posesia, însă Argentina a reprezentat echipa mai agresivă în duelurile fizice. Mac Allister a scăpat de un cartonaș galben pentru o intrare dură la Dani Olmo.
De asemenea, Nicolas Tagliafico a jucat agresiv în duelurile cu Lamine Yamal.
Paco Gonzalez: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”
În acest context, jurnalistul spaniol Paco Gonzalez a răbufnit la adresa fotbaliștilor sud-americani și a avut un derapaj incredibil.
„Dacă pot comite trei faulturi în aceeași fază, o vor face. Orice e permis. Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși. Nu-i suport”, a spus Paco Gonzalez, citat de Mundo Deportivo.
Echipele de start în Spania - Argentina
- Spania (4-2-3-1): U. Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, F. Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
- Rezerve: Raya, J. Garcia - Pubill, Grimaldo, E. Garcia, M. Llorente, Merino, Gavi, Zubimendi, F. Torres, Pedri, Pino, N. Williams, V. Munoz, B. Iglesias
- Selecționer: Luis de la Fuente
- Argentina (4-4-2): E. Martinez - Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, N. Gonzalez - Messi, J. Alvarez
- Rezerve: Musso, Rulli - Senesi, Otamendi, Medina, Molina, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Almada, G. Simeone, Paz, J. Lopez, La. Martinez
- Selecționer: Lionel Scaloni