Cinci cluburi se luptă pentru transferul jucătorului de la FCSB! Prețul cerut de Gigi Becali

Cinci cluburi se luptă pentru transferul jucătorului de la FCSB! Prețul cerut de Gigi Becali Superliga
SPORT.RO
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Având în vedere că se apropie perioada de mercato, cele mai multe cluburi se grăbesc să își formeze loturile pentru următorul sezon. 

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FCSBmihai lixandrufc lucernFC ThunAnderlecht
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Aceasta este și situația lui FCSB. Roș-albaștrii au anunțat deja că vor transfera mai mulți jucători, însă cel mai probabil vor fi nevoiți și să vândă. 

Cinci cluburi se interesează de Mihai Lixandru

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Jurnalistul italian Lorenzo Lepore a dezvăluit că Mihai Lixandru a atras atenția unor cluburi din Europa, care sunt atente la situația mijlocașului de la FCSB.

Se pare că printre echipele interesate să îl transfere pe Lixandru sunt , divizionara secundă din Italia, Virtus Entella, austriecii de la Rapid Vienna, elvețienii de la FC Thun și Lucerne, dar și belgienii de la Anderlecht. 

Lepore susține că mai multe cluburi au solicitat mai multe informații despre situația lui Mihai Lixandru. Chiar dacă nu este nimic sigur în privința transferului jucătorului de la FCSB, jurnalistul italian spune că echipele din Elveția, FC Thun și FC Lucerne, au prima șansă să obțină semnătura lui Lixandru. 

Gigi Becali nu este încântat de felul în care se prezintă Mihai Lixandru și este dispus să îl cedeze pe mijlocașul fostei campioane pentru doar 500.000 de euro.

Pleacă cine vreau eu! El ar vrea (n.r. Lixandru), dar trebuie să dea câteva sute de mii cineva. 500.000! A fost convocat și la echipa națională. Poate eu nu văd bine, dar așa cum mă pricep eu, așa vreau fotbalul la FCSB. Vreau alt profil de mijlocaș la FCSB. Să urce cu mingea la picior, rapid, care recuperează, care se mișcă încontinuu”, spunea Gigi Becali în urmă cu doar câteva zile. 

  • 1 milion de euro este cota de piață a lui Mihai Lixandru, conform Transfermarkt. 
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