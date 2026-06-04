Cinci cluburi se luptă pentru transferul jucătorului de la FCSB! Prețul cerut de Gigi Becali

Aceasta este și situația lui FCSB. Roș-albaștrii au anunțat deja că vor transfera mai mulți jucători, însă cel mai probabil vor fi nevoiți și să vândă.

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Jurnalistul italian Lorenzo Lepore a dezvăluit că Mihai Lixandru a atras atenția unor cluburi din Europa, care sunt atente la situația mijlocașului de la FCSB.

Se pare că printre echipele interesate să îl transfere pe Lixandru sunt , divizionara secundă din Italia, Virtus Entella, austriecii de la Rapid Vienna, elvețienii de la FC Thun și Lucerne, dar și belgienii de la Anderlecht.

Lepore susține că mai multe cluburi au solicitat mai multe informații despre situația lui Mihai Lixandru. Chiar dacă nu este nimic sigur în privința transferului jucătorului de la FCSB, jurnalistul italian spune că echipele din Elveția, FC Thun și FC Lucerne, au prima șansă să obțină semnătura lui Lixandru.