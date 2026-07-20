Reacția lui Istvan Szabo după eșecul usturător suferit de Csikszereda cu Corvinul

Corvinul Hunedoara a marcat revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc cu un succes categoric obținut luni, la Arad, împotriva formației Csikszereda FK. După o primă repriză fără goluri, în care gazdele au lovit bara, echipa antrenată de Florin Maxim s-a descătușat în actul secund, punctând de trei ori într-un interval de opt minute, prin Fabry, Pîrvulescu și Sergio Ribeiro.

Nemulțumirile lui Istvan Szabo

Principalul oaspeților a recunoscut superioritatea adversarului la finalul partidei și a scos în evidență lipsa de implicare a fotbaliștilor săi.

„N-aș vrea să explic jocul echipei. Astăzi, Corvinul a fost echipa mai bună, a fost completă, s-a văzut că a simțit că a început campionatul. N-am simțit acea dăruire care ar fi trebuit să se vadă în prima etapă.

După 3-0 este foarte greu să vorbești despre aspecte pozitive. Au fost scurte perioade ale partidei în care am dominat. Am avut și o ocazie prin Trif, apoi a venit acel penalty. Sunt puține lucrurile pozitive”, a transmis Istvan Szabo.