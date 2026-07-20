Reacția lui Istvan Szabo după eșecul usturător suferit de Csikszereda cu Corvinul

Reacția lui Istvan Szabo după eșecul usturător suferit de Csikszereda cu Corvinul Superliga
SPORT.RO
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Tehnicianul ciucanilor și-a criticat jucătorii pentru lipsa de atitudine din meciul pierdut cu 0-3 în fața hunedorenilor, la debutul noului sezon din Superliga.

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Corvinul Hunedoara a marcat revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc cu un succes categoric obținut luni, la Arad, împotriva formației Csikszereda FK. După o primă repriză fără goluri, în care gazdele au lovit bara, echipa antrenată de Florin Maxim s-a descătușat în actul secund, punctând de trei ori într-un interval de opt minute, prin Fabry, Pîrvulescu și Sergio Ribeiro.

Nemulțumirile lui Istvan Szabo

Principalul oaspeților a recunoscut superioritatea adversarului la finalul partidei și a scos în evidență lipsa de implicare a fotbaliștilor săi.

„N-aș vrea să explic jocul echipei. Astăzi, Corvinul a fost echipa mai bună, a fost completă, s-a văzut că a simțit că a început campionatul. N-am simțit acea dăruire care ar fi trebuit să se vadă în prima etapă.

După 3-0 este foarte greu să vorbești despre aspecte pozitive. Au fost scurte perioade ale partidei în care am dominat. Am avut și o ocazie prin Trif, apoi a venit acel penalty. Sunt puține lucrurile pozitive”, a transmis Istvan Szabo.

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Cu gândul spre duelul cu FCSB

În runda a doua din Superliga, formația din Miercurea Ciuc va avea o misiune la fel de dificilă, urmând să primească vizita celor de la FCSB.

„O să vedem săptămâna viitoare. Știm că vine o echipă foarte bună peste noi. Dar nu este importantă doar partida viitoare, toate sunt. Am speranța că vom juca mai bine și sunt convins că vom juca mai bine”, a adăugat Szabo.

De asemenea, tehnicianul a oferit detalii și despre campania de achiziții, precizând că echipa sa așteaptă întăriri în perioada următoare: „Până în septembrie este perioada de transferuri. Până atunci, lotul este deschis. Avem deja un jucător transferat, dar mai trebuie niște hârtii pentru a se finaliza transferul”.

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