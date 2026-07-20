Mihai Stoica a ”explodat” după finala Cupei Mondiale: ”Circ de ultimă speță!”

Mihai Stoica a ”explodat” după finala Cupei Mondiale: ”Circ de ultimă speță!” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spania este noua campioană a lumii.

TAGS:
FCSBMihai StoicaCupa MondialaCM 2026SpaniaArgentina
Din articol

Ibericii s-au impus în finala cu Argentina cu scorul de 1-0, după un gol marcat de Ferran Torres în prelungiri. Argentinienii au pus probleme doar pe final, după două centrări încercate de Lionel Messi.

Mihai Stoica: ”Circ de ultimă speță!”

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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a arătat revoltat de decizia luată de FIFA pentru finala Spania - Argentina.

Oficialul de la FCSB nu a fost deloc încântat de spectacolul de la pauza meciului și a catalogat decizia FIFA drept ”un circ de ultimă speță”.

Ce a fost la finală m-a dezgustat total. Au făcut un circ. Eu văd finale din '78, nu a mai fost niciodată acest circ. Nici nu știu cine sunt ăia. Pe Robbie Williams îl știu, i-a căzut ceva din nas în timpul discursului. Pe Shakira o știu. Nu e normal ca pauza să dureze 25 de minute, îți bați joc de fotbaliști.

Nu au stat niciodată în viața lor 25 de minute să termine unii circul ăla. Circ de ultimă speță. Ăla (n.r. Donald Trump) nu mai pleca, le-a stricat poza. Cât timp generația tânără pierde mai mult timp pe Tiktok decât să se uite la meciuri, bineînțeles că așa se va ajunge și nu îmi place. Eu vreau să văd fotbal, nu circ. Pauzele lungi pot aduce mai mulți bani, dar le pot cauza jucătorilor”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

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