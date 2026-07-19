Presa din Argentina nu s-a ferit de cuvinte și a dat verdictul! Unde s-a făcut diferența în finala CM 2026

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției

Imediat după fluierul final al arbitrului Slavko Vincic, spaniolii și argentinienii s-au luat la bătaie.

Spaniolii și argentinienii s-au bătut între ei!

Leandro Paredes, care a încasat și cartonașul roșu, a fost cel care a declanșat conflictul fizic. El i-a băgat mâna în gât lui Eric Garcia, care striga ceva către argentinieni.

Gavi a intervenit încercând să îi bage mâna în gât lui Paredes, însă a fost oprit de Enzo Fernandez, care l-a trimis la pământ și l-a lovit de două ori cu dosul palmei.

Încăierare generală

Imediat s-au adunat jucătorii și membrii staffurilor tehnice ambelor naționale. Din fericire, bătaia nu a degenerat, iar cei implicați în conflict au fost despărțiți.

Spania - Argentina 1-0, finala Cupei Mondiale din 2026, a fost redată în format LIVE TEXT & FOTO de către site-ul Sport.ro.