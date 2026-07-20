Secretul triumfului Spaniei! Marc Cucurella a respectat ritualul, iar ibericii au devenit campioni mondiali

Secretul triumfului Spaniei! Marc Cucurella a respectat ritualul, iar ibericii au devenit campioni mondiali CM 2026
SPORT.RO
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Marc Cucurella a pus în aplicare ritualul lui Joan Capdevila.

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Marc CucurellaSpaniaCM 2026Joan CapdevilaCupa Mondiala
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Fundașul spaniol a dus mai departe un ritual vechi de 16 ani, îngropând o monedă în gazon înaintea victoriei cu Argentina. Obiceiul a fost pornit de Joan Capdevila în 2010.

Spania a cucerit Cupa Mondială din 2026, impunându-se cu scorul de 1-0 în fața Argentinei, la capătul prelungirilor. În spatele performanței de la New York stă și un detaliu neobișnuit, legat de o superstiție pe care Marc Cucurella a dus-o mai departe.

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Tradiția începută la Johannesburg

Obiceiul monedei norocoase a fost inițiat de fostul internațional iberic Joan Capdevila. Înaintea finalei Cupei Mondiale din 2010, disputată împotriva Olandei, fostul fundaș stânga a ascuns o monedă în iarba stadionului, sperând că gestul va aduce un avantaj echipei „La Roja”. Tactica a funcționat, spaniolii obținând atunci primul lor trofeu mondial, grație reușitei lui Andres Iniesta.

Șaisprezece ani mai târziu, Capdevila a dorit ca ritualul să fie repetat. Fostul jucător a dezvăluit că l-a instruit pe Cucurella să îi urmeze exemplul.

„În 2010 am îngropat o monedă pe teren înainte să înceapă meciul. Am povestit asta de milioane de ori. I-am cerut lui Cucurella să facă același lucru ieri... Marc, te iubesc mult. Ești campion mondial!”, a transmis Capdevila pe rețeaua socială X.

Pentru a susține afirmația, Capdevila a publicat și o filmare care îl surprinde pe Cucurella în acțiune. În imagini, fundașul spaniol scoate o monedă din șosetă, se așază la marginea terenului și o acoperă cu pământ, înainte de a se alătura coechipierilor săi.

Potrivit deznodământului finalei, ritualul ibericilor a dat roade din nou. Cel mai probabil, „Furia Roja” îl va repeta și la ediția din 2030, când își va apăra trofeul.

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