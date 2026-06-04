Gigi Becali a stabilit prețul! Suma pentru care vinde FCSB-ul

Gigi Becali a stabilit prețul! Suma pentru care vinde FCSB-ul Fotbal intern
SPORT.RO
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Patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a dezvăluit planul său financiar pe termen lung, anunțând suma exactă pe care o solicită în schimbul clubului.

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FCSBGigi Becali
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FCSB și-a asigurat prezența în preliminariile Conference League, după victoria obținută la baraj în fața celor de la Dinamo. Calificarea garantează clubului încasări de minimum 10 milioane de euro, având statutul de cap de serie la tragerile la sorți. Patronul intenționează să aducă jucători noi pentru a securiza accesul în grupele principale și pentru a crește valoarea generală a lotului, evaluat în prezent de site-urile de specialitate la 35,70 milioane de euro. Darius Olaru rămâne cel mai bine cotat fotbalist al echipei, cu o valoare de piață de 5 milioane de euro.

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Foto: FCSB (Facebook).
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Planul de retragere: un miliard de euro

Strategia omului de afaceri în vârstă de 67 de ani se întinde pe următoarele două decenii. Finanțatorul a subliniat că nu dorește să lase echipa moștenire familiei sale, preferând o vânzare a clubului la momentul în care se va retrage din activitate. Prețul fixat pentru acea tranzacție se ridică la un miliard de euro.

„Eu nu mi-am propus să dau banii și averea familiei mele, a nepoților și a copiilor la FCSB. Nu mi-am propus asta! Mi-am propus să fac echipă tare. Și mi-am propus să câștig! Adică eu vreau peste 15 ani, 20 de ani, când eu o să o vând, că nu sunt idiot să las moștenire o echipă de fotbal, adică să las o gaură neagră moștenire, vreau să iau și eu un miliard. Peste 20 de ani, când o vând, o să am eu 90 de ani”, a transmis omul de afaceri, potrivit Fanatik.

Pe plan sportiv, obiectivul pe termen mediu al conducerii este ca echipa să se califice constant în competițiile internaționale. Clubul urmărește îmbunătățirea coeficientului UEFA prin bifarea a cinci prezențe consecutive în grupele europene, ceea ce ar facilita un parcurs mai accesibil în fazele preliminare din anii următori.

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