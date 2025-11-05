UEFA a reacționat imediat și i-a acordat un omagiu pe site-ul oficial. Forul european a scris despre locul unic pe care tehnicianul îl ocupă în istoria competițiilor continentale.

Ienei a fost primul antrenor care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu o echipă din estul Europei. Steaua a ridicat trofeul în 1986 la Sevilla, după finala cu Barcelona decisă la penalty-uri.

UEFA, omagiu pentru legendarul Emeric Ienei pe site-ul oficial

UEFA a scris că România pierde nu doar un tehnician de valoare, ci o personalitate care a influențat generații întregi. Ienei a câștigat șase titluri ale României și patru Cupe naționale la Steaua. La echipa națională, el a dus România la Campionatul Mondial din 1990, unde tricolorii au trecut de faza grupelor după 20 de ani de absență. În 2000, tot sub conducerea sa, România a învins Anglia cu 3-2 și a ajuns în sferturile Campionatului European.

„Comunitatea de fotbal din România îl deplânge pe Emeric Ienei, antrenor câștigător al Cupei Campionilor Europeni, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. În timpul carierei sale de jucător, Ienei a fost un mijlocaș tehnic, care a adunat șase selecții pentru echipa națională a României, reprezentându-și țara la Jocurile Olimpice din 1964 de la Tokyo.

În orice caz, cea mai mare realizare a sa a venit din postura de antrenor al Stelei București, pe care a condus-o spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 – prima pentru un club din estul Europei – învingând-o pe Barcelona la lovituri de departajare după ce scorul a fost 0-0 după timpul regulamentar și prelungiri. În mai multe mandate la echipă, el a câștigat șase campionate ale României și patru Cupe ale României.

În primele sale două mandate pe banca echipei naționale a României, Ienei i-a condus pe tricolori la primul turneu al unei Cupe Mondiale după 20 de ani de absență, devenind primul antrenor ce a depășit faza grupelor alături de România, în 1990, când au întâlnit Italia în optimi. Asumându-și din nou rolul de selecționer în 2000, Ienei a obținut cu România prima victorie a echipei la un turneu final al Campionatului European, cu 3-2 împotriva Angliei”, se arată pe site-ul oficial al forului european.

Performanțele inegalabile are regretatului Emerich Ienei

Pe lângă cea mai mare performanță din istoria țării noastre, Emerich Ienei a strâns un palmares impresionant alături de „militari”. 5 titluri naționale (1976, 1978, 1985, 1986 și 1994) îi poartă semnătura. De asemenea, legendarul tehnician a mai cucerit cu Steaua de 3 ori Cupa României (1976, 1985 și 1999).

Emerich Ienei a fost antrenorul Stelei București în 6 mandate: 1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994 și 1998 - 2000. Ienei a ocupat, de asemenea, rolul de selecționer al României în două rânduri: 1986-1990 și 2000.

A scris istorie și pentru naționala României

Ienei a înregistrat două performanțe notabile la conducerea tehnică a primei reprezentative. În primul său mandat de selecționer a calificat România în optimile Campionatului Mondial din 1990, iar în al doilea în sferturile de finală ale Campionatului European din 2000.

În 1990, România trecea de faza grupelor la Mondialul din Italia, după o victorie cu URSS (2-0), o înfrângere cu Camerun (1-2) și un egal cu Argentina (1-1). „Tricolorii” au fost eliminați atunci dramatic în faza optimilor de finală de către Irlanda, 4-5 la loviturile de departajare, după un 0-0 în timpul regulamentar.

În vara anului 2000, tot sub conducerea lui Emerich Ienei, prima reprezentativă a realizat calificarea în sferturile de finală ale competiției dintr-o „grupă a morții”. După un egal cu Germania (1-1) și o înfrângere cu Portugalia (0-1), sub bacheta lui Ienei a fost înregistrată o victorie de povestit nepoților: 3-2 cu Anglia.

Emerich Ienei avea la dispoziție atunci un lot format din fotbaliști ai „Generației de Aur” precum Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Miodrag Belodedici, Bogdan Stelea, Dan Petrecu sau Dorinel Munteanu, dar și reprezentanți ai generației următoare precum Adrian Mutu, Cristian Chivu, Bogdan Lobonț sau Cosmin Contra.

O legendă a Stelei București și ca fotbalist

Emerich Ienei a fost un simbol al Stelei București și ca fotbalist, chiar dacă este cunoscut în special pentru performanțele din cariera de antrenor. Ienei a îmbrăcat tricoul roș-albaștru între anii 1957–1969, evoluând pe posturile de fundaș central și de mijlocaș defensiv.

Fotbalistul Emerich Ienei a câștigat alături de „militari” de 3 ori Liga 1 (în sezoanele 1959–60, 1960–61 și 1967–68) și de 4 ori Cupa României (în stagiunile 1961–62, 1965–66, 1967–68 și 1968–69).

Pe lângă Steaua București, Ienei a mai evoluat pentru grupările Flamura Roșie Arad și Kayserispor. Defunctul simbol al fotbalului românesc a mai pregătit echipele Bihor Oradea, CS Târgoviște, naționala Ungariei, Parmalat, Panionios și Universitatea Craiova.

