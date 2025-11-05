Fotbalistul român din actuala generație pe care Emeric Ienei l-a remarcat: "A crezut că poate face ceva și chiar a făcut"

Ca antrenor, a scris istorie! A cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, cu Steaua, cea mai mare performanță din fotbalul românesc. Are în palmares șase titluri, patru Cupe ale României și a condus România la Mondialul din 1990 și la EURO 2000. A pregătit o perioadă și naționala Ungariei.

Emeric Ienei s-a născut la 22 martie 1937, în județul Arad. A jucat pentru Flamura Roșie Arad, Steaua și Kayserispor, iar ca fotbalist a câștigat trei titluri de campion și patru Cupe ale României. A strâns șase meciuri și pentru națională.

Emeric Ienei l-a remarcat pe Virgil Ghiță, după România – Austria 1-0

Ienei și-a petrecut ultimele luni din viață tot aproape de fotbal. Nu putea să nu urmărească în continuare fotbalul românesc, în special echipa națională a României. O ultimă reacție a avut-o în urmă cu trei săptămâni, atunci când a vorbit despre victoria României cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Legendarul antrenor a remarcat și un fotbalist, pe Virgil Ghiță, fundașul care a adus victoria tricolorilor, în minutele de prelungire ale confruntării.

”Am văzut întregul meci cu Austria și m-a impresionat cum a jucat echipa noastră. Am văzut ce le-a cerut Mircea înainte de meci, să joace în așa fel încât să nu le fie rușine la finalul partidei. Și după victorie i-a felicitat că au jucat inteligent.

Și eu le spuneam elevilor mei, la Steaua, la echipa națională, cam tot același gen de lucruri. Indiferent de cifre, de salarii, de ce statut au adversarii, nu trebuie niciodată să pornești de la ideea că gata, nu ai nicio șansă. Ci să lupți, să le demonstrezi că poți să fii tu mai buni ca ei.

Uite că Austria, chiar dacă avea prima șansă, nici nu a prea contat. Și asta fiindcă România a jucat atât de bine, cu ambiție, cu inteligență și a blocat tot. Ba chiar a avut și ocazii mai multe

E greu să găsești cel mai bun jucător la un asemenea meci, când echipa a fost cheia. Dar l-aș nominaliza chiar pe Ghiță, cel care a marcat golul.

Fiindcă, deși erau ultimele secunde, s-a dus acolo, în careu, a crezut că poate face ceva și chiar a făcut. Acum, băieții ăștia au ridicat ștacheta și toată lumea o să vrea să vadă că și în următoarele meciuri vor juca la același nivel. Fiindcă au demonstrat că pot”, spunea Ienei după partida cu Austria, conform Gsp.

