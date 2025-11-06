Șeful LPF l-a descris pe fostul mare antrenor, decedat la 88 de ani, drept un om de o "mare delicatețe sufletească", subliniind că performanțele sale sunt "greu de egalat".



Tragedia care a lovit fotbalul românesc miercuri, 5 noiembrie, odată cu decesul lui Emeric Ienei, a stârnit o reacție emoționantă din partea șefului LPF. Gino Iorgulescu a rememorat personalitatea și realizările uriașe ale tehnicianului care a adus Cupa Campionilor Europeni în România.



"Nea Imi a făcut o întreagă națiune fericită"

Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al LPF, Iorgulescu a evidențiat atât latura profesională, cât și pe cea umană a celui supranumit "nea Imi".



"Domnul Ienei, nea Imi cum îi spuneau cei apropiați, a fost un om rar! Performanțele sale sportive, atât ca fotbalist la UTA și CCA, cât mai ales ca antrenor, sunt greu de egalat. Câștigarea singurului trofeu european al fotbalului românesc și rezultatele deosebite avute, mai apoi, ca selecționer al României au făcut o întreagă națiune fericită", a transmis președintele Ligii.



Acesta a insistat asupra caracterului lui Emeric Ienei, menționând că respectul câștigat în lumea fotbalului a venit natural, datorită felului său de a fi.



"Mai presus de toate realizările sale profesionale, domnul Emeric Ienei a fost un om înzestrat cu o mare delicatețe sufletească, a fost un om care și-a câștigat respectul unanim pentru că a fost permanent preocupat să-i trateze cu respect pe toți cei din jurul lui.

De astăzi, 5 noiembrie 2025, fotbalul românesc este mai sărac. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să dea putere familiei sale, atât de greu încercate!", a punctat Iorgulescu în mesajul transmis prin intermediul lpf.ro.



Emeric Ienei, câștigător al Cupei Campionilor cu Steaua în 1986 și selecționerul care a calificat România la Mondialul din 1990 după o pauză de 20 de ani, va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea.

