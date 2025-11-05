Emeric Ienei a devenit, începând de ieri, o legendă nemuritoare a sportului românesc. Dispariția sa, la 88 de ani, a îndoliat o țară întreagă.

Din păcate, „Nea Imi“ a avut o mare supărare, în ultimii ani din viața sa. Pentru că, după cum Sport.ro a arătat aici, el a fost victima unei nedreptăți. Una care l-a apăsat foarte tare, fix într-un moment în care problemele medicale și-au pus amprenta asupra sa. Ultima fotografie cu Emeric Ienei, publicată de Sport.ro aici, vorbește de la sine.

Emeric Ienei ne-a lăsat o frază celebră

Emeric Ienei a avut un CV stelar însă, fără îndoială, a atins „Everestul“ fotbalistic, în 1986, atunci când a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în calitate de antrenor.

Înaintea finalei de la Sevilla, pe care „militarii“ au câștigat-o în fața Barcelonei după executarea loviturilor de departajare, Ienei a vorbit despre acest meci cu Marca. Potrivit Golazo, antrenorul roș-albaștrilor, din dorința de a lua presiunea de pe echipa sa, a rostit o frază care a rămas în istoria fotbalutlui românesc: „Nu-mi fac iluzii, ca să n-am deziluzii“.

Peste ani, acest citat al lui „Nea Imi“ a fost preluat și de alți oameni și și-a câștigat definitiv locul în vocabularul fotbalului nostru.

Performanțele inegalabile are regretatului Emeric Ienei

Ienei a rămas în istoria fotbalului românesc printre cei mai mari antrenori, reușind să câștige alături de Steaua București Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986.

Pe lângă cea mai mare performanță din istoria țării noastre, Ienei a strâns un palmares impresionant alături de „militari”. 5 titluri naționale (1976, 1978, 1985, 1986 și 1994) îi poartă semnătura. De asemenea, legendarul tehnician a mai cucerit cu Steaua de 3 ori Cupa României (1976, 1985 și 1999).

Ienei a fost antrenorul Stelei în 6 mandate: 1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994 și 1998 - 2000. El a ocupat, de asemenea, rolul de selecționer al României în două rânduri: 1986-1990 și 2000.

A scris istorie și pentru naționala României

Ienei a înregistrat două performanțe notabile la conducerea tehnică a primei reprezentative. În primul său mandat de selecționer a calificat România în optimile Campionatului Mondial din 1990, iar în al doilea în sferturile de finală ale Campionatului European din 2000.

În 1990, România trecea de faza grupelor la Mondialul din Italia, după o victorie cu URSS (2-0), o înfrângere cu Camerun (1-2) și un egal cu Argentina (1-1). Tricolorii au fost eliminați atunci dramatic în faza optimilor de finală de către Irlanda, 4-5 la loviturile de departajare, după un 0-0 în timpul regulamentar.

În vara anului 2000, tot sub conducerea lui Ienei, prima reprezentativă a realizat calificarea în sferturile de finală ale competiției dintr-o „grupă a morții”. După un egal cu Germania (1-1) și o înfrângere cu Portugalia (0-1), sub bacheta lui Ienei a fost înregistrată o victorie de povestit nepoților: 3-2 cu Anglia.

Ienei avea la dispoziție atunci un lot format din fotbaliști ai „Generației de Aur” precum Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Miodrag Belodedici, Bogdan Stelea, Dan Petrecu sau Dorinel Munteanu, dar și reprezentanți ai generației următoare precum Adrian Mutu, Cristian Chivu, Bogdan Lobonț sau Cosmin Contra.

O legendă a Stelei București și ca fotbalist

Emeric Ienei a fost un simbol al Stelei București și ca fotbalist, chiar dacă este cunoscut în special pentru performanțele din cariera de antrenor. Ienei a îmbrăcat tricoul roș-albaștru între anii 1957–1969, evoluând pe posturile de fundaș central și de mijlocaș defensiv.

Fotbalistul Ienei a câștigat alături de „militari” de 3 ori Liga 1 (în sezoanele 1959–60, 1960–61 și 1967–68) și de 4 ori Cupa României (în stagiunile 1961–62, 1965–66, 1967–68 și 1968–69).

Pe lângă Steaua București, Ienei a mai evoluat pentru grupările Flamura Roșie Arad și Kayserispor. Defunctul simbol al fotbalului românesc a mai pregătit echipele Bihor Oradea, CS Târgoviște, naționala Ungariei, Parmalat, Panionios și Universitatea Craiova.

