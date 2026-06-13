GALERIE FOTO Lângă cine a stat Răzvan Burleanu la meciul de retragere al Simonei Halep. A „plouat” cu vedete la Cluj

Lângă cine a stat Răzvan Burleanu la meciul de retragere al Simonei Halep. A „plouat” cu vedete la Cluj Tenis
SPORT.RO
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Cluj-Napoca a devenit sâmbătă capitala sportului românesc. 

TAGS:
Gica HagiHoria TecauSimona HalepSports FestivalRazvan Burleanu
Din articol

Meciul de retragere al Simonei Halep, transmis în direct pe PRO TV și VOYO, a adunat în tribune numeroase personalități din lumea sportului.

Printre cei prezenți s-a numărat și Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Camerele TV l-au surprins pe șeful FRF în compania lui Horia Tecău, unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istoria României. VEZI FOTO

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Fost lider mondial la dublu, Tecău are în palmares trei titluri de Grand Slam, câștigate la Wimbledon 2015, US Open 2017 și Australian Open 2012 la dublu mixt. De asemenea, a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, alături de Florin Mergea.

A „plouat” cu vedete la Cluj

Evenimentul organizat în onoarea Simonei Halep a adunat și alte nume uriașe ale sportului românesc. În tribune au fost prezenți Gheorghe Hagi, Ianis Hagi, Virginia Ruzici, Florin Segărceanu, Adrian Marcu, Artemon Apostu-Efremov, Firicel Tomai și Teo Cercel.

De asemenea, Ilie Năstase și Nadia Comăneci au urmărit momentul special de la Cluj din apropierea lui Gheorghe Hagi.

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