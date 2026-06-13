Printre cei prezenți s-a numărat și Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Camerele TV l-au surprins pe șeful FRF în compania lui Horia Tecău , unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istoria României. VEZI FOTO

Meciul de retragere al Simonei Halep , transmis în direct pe PRO TV și VOYO , a adunat în tribune numeroase personalități din lumea sportului.

Simona Halep, meci de retragere la Cluj, ACUM, pe Pro TV și VOYO. Sportiva emblematică și-a făcut apariția

Fost lider mondial la dublu, Tecău are în palmares trei titluri de Grand Slam, câștigate la Wimbledon 2015, US Open 2017 și Australian Open 2012 la dublu mixt. De asemenea, a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, alături de Florin Mergea.

A „plouat” cu vedete la Cluj

Evenimentul organizat în onoarea Simonei Halep a adunat și alte nume uriașe ale sportului românesc. În tribune au fost prezenți Gheorghe Hagi, Ianis Hagi, Virginia Ruzici, Florin Segărceanu, Adrian Marcu, Artemon Apostu-Efremov, Firicel Tomai și Teo Cercel.

De asemenea, Ilie Năstase și Nadia Comăneci au urmărit momentul special de la Cluj din apropierea lui Gheorghe Hagi.