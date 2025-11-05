Italienii au reacționat după ce Inter a scos cu greu 3 puncte cu Kairat Almaty

”Strictul necesar!” Nota primită de Cristi Chivu din partea italienilor după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty

"O singura data am mai avut asa o echipa!" Piturca dezvaluie echipa din Romania care practica acelasi joc ca Steaua 86

Interviu incendiar acordat de "Il Luce" acum exact 24 de ani! Ce spunea in L'Equipe de Steaua 86?

Galacticele de la Oltchim se uita la Steaua '86 ca sa bata Viborgul, LIVE la Pro TV!

Steaua 86 a facut show cu nationala artistilor! Victorie la penalty-uri la 26 de ani de la marele triumf de la Sevilla:

Steaua '86, la cutite! Belodedici, atac surpriza la Duckadam: "Nu e prea profesionist!" Vezi ce l-a suparat

Ienei nu l-a iertat pe Becali ca a IGNORAT Steaua '86! "Sper ca in anii care vin si clubul Steaua isi va aminti de aceasta echipa!"

Steaua din anii '80, penetrata de informatori! Trei securisti ii aveau sub supraveghere pe recalcitrantii Lacatus, Bumbescu si Iovan

Lumea fotbalului îl plânge pe marele Emeric Ienei. Antrenorul care a înfăptuit o minune în 1986 a fost respectat de elevi, de colegi, de adversari. Și mai ales de fani!

Ștefan Iovan, căpitanul de la Sevilla, a vorbit despre creatorul Emeric Ienei, cel care miercuri s-a stins la vârsta de 88 de ani

Ștefan Iovan, despre omul Emeric Ienei



Ienei știa cum să-i motiveze pe 'viteziștii' din Ghencea.



'Din păcate, pleacă astăzi dintre noi Emeric Ienei, unul dintre cei mai importanți oameni ai fotbalului românesc. Este o mare pierdere pentru noi toți. Mi-a fost antrenor și nu pot să uit niciodată vorbele, sfaturile și grija lui. Din punctul meu de vedere, fără Ienei nu cred că se întâmpla minunea de la Sevilla și celelalte performanțe din acea perioadă. A fost unul dintre cei mai importanți oameni ai Stelei și ai fotbalului românesc', a afirmat căpitanul formației roș-albastre în finala cu FC Barcelona din 1986.



'El, împreună cu noi, jucătorii, a reușit să ridice ștacheta extraordinar de sus. Fotbalul românesc a urcat pe cea mai de sus treaptă și a dovedit că se poate bate cu forțele lumii. De aceea am spus mereu că Emeric Ienei merită să fie apreciat și pus alături de cei care au contribuit decisiv la performanțele fotbalului românesc de-a lungul istoriei', a adăugat Ștefan Iovan, pentru Agerpres.

Emeric Ienei, "Minunea de la Sevilla" și două turnee finale cu România: CM 1990 și EURO 2000

