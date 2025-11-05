VIDEO "Minunea de la Sevilla nu cred că se întâmpla fără Ienei!" Un stelist celebru își și argumentează declarația

Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani

Emeric Ienei Sevilla Minunea de la Sevilla Steaua 1986 Stefan Iovan Cupa Campionilor Europeni
Lumea fotbalului îl plânge pe marele Emeric Ienei. Antrenorul care a înfăptuit o minune în 1986 a fost respectat de elevi, de colegi, de adversari. Și mai ales de fani!

Ștefan Iovan, căpitanul de la Sevilla, a vorbit despre creatorul Emeric Ienei, cel care miercuri s-a stins la vârsta de 88 de ani 

Ștefan Iovan, despre omul Emeric Ienei

Ienei știa cum să-i motiveze pe 'viteziștii' din Ghencea.

'Din păcate, pleacă astăzi dintre noi Emeric Ienei, unul dintre cei mai importanți oameni ai fotbalului românesc. Este o mare pierdere pentru noi toți. Mi-a fost antrenor și nu pot să uit niciodată vorbele, sfaturile și grija lui. Din punctul meu de vedere, fără Ienei nu cred că se întâmpla minunea de la Sevilla și celelalte performanțe din acea perioadă. A fost unul dintre cei mai importanți oameni ai Stelei și ai fotbalului românesc', a afirmat căpitanul formației roș-albastre în finala cu FC Barcelona din 1986.

'El, împreună cu noi, jucătorii, a reușit să ridice ștacheta extraordinar de sus. Fotbalul românesc a urcat pe cea mai de sus treaptă și a dovedit că se poate bate cu forțele lumii. De aceea am spus mereu că Emeric Ienei merită să fie apreciat și pus alături de cei care au contribuit decisiv la performanțele fotbalului românesc de-a lungul istoriei', a adăugat Ștefan Iovan, pentru Agerpres.

Emeric Ienei, "Minunea de la Sevilla" și două turnee finale cu România: CM 1990 și EURO 2000

Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic (jud. Arad), Emeric Ienei a jucat la Steaua București între 1954 și 1969 (254 de meciuri, 7 goluri), echipă cu care a câștigat în 1986, ca antrenor, Cupa Campionilor Europeni. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul 'Meritul Sportiv' Clasa a II-a cu baretă. Pe 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naționale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).

El a mai activat ca jucător la UTA Arad și Kayserispor.

Ca antrenor, el a condus echipa naționale de fotbal a României în două mandate, precum și reprezentativa Ungariei. Ienei a fost antrenorul care a reușit să readucă România la o Cupă Mondială după două decenii, în Italia, în 1990. În 2000, a condus din nou echipa națională la un turneu final, EURO 2000, unde România a obținut o victorie istorică în fața Angliei, scor 3-2, acesta fiind primul succes românesc la un Campionat European.

La nivel de club a antrenat formațiile FC Bihor, CS Târgoviște, MOL Fehervar, Panionios și FCU Craiova.

În palmaresul său ca jucător sunt trei titluri de campion și patru Cupe ale României, iar ca antrenor șase titluri, patru Cupe ale României și, trofeul suprem al continentului, Cupa Campionilor Europeni, cucerită în 1986.

