Emilian Dolha, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

Fost căpitan al Poloniei şi component al echipei Borussia Dortmund pentru mulți ani (iulie 2007 – august 2015), Jakub Blaszczykowski s-a retras din fotbal în urmă cu mai bine de doi ani, în vara anului 2023. În vârstă de 37 de ani la acel moment, locul 2 în topul celor mai selecţionaţi jucători ai ţării sale (cu 109 meciuri), după Robert Lewandowski, el a debutat la echipa naţională în martie 2006, într-un meci amical împotriva Arabiei Saudite. El se retrăsese din naţională în iunie 2023, la un amical cu Germania, părăsind terenul cu gardă de onoare făcută de ambele echipe. Apoi, și-a anunțat definitiv retragerea din fotbal. Dolha, invitat la Poveștile Sport.ro, are 45 de ani și e antrenor de portari la Concordia Chiajna. VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS



Emilian Dolha, poveste de suflet cu Jakub Blaszczykowski S-a retras după o a doua perioadă la Wisla Cracovia, club din a doua divizie poloneză la acea vreme, unde a mai jucat între 2004 şi 2007, şi cu care a câştigat campionatul polonez în 2005, înainte de a ajunge la Dortmund. Puțini își mai amintesc faptul că în prima experiență la Wisla Cracovia – Blaszczykowski a fost coleg cu doi români, cu fostul portar Emilian Dolha, dar și cu fostul mijlocaș Hristu Chiacu. Invitat în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Dolha a rememorat un episod care l-a marcat în urmă cu câțiva ani, când era antrenor cu portarii la Sepsi OSK. Deși trecuseră aproape două decenii de când nu se mai văzuse cu Dolha, fostul fundaș din Polonia l-a recunoscut și l-a îmbrățișat pe fostul portar de la Rapid sau Dinamo.



Emilian Dolha și Blaszczykowski, colegi în Polonia Legendă a fotbalului din Polonia și Germania, Blaszczykowski l-a surprins pe Dolha cu modestia de care a dat dovadă la acel moment, când s-a ridicat de la masă să facă o poză cu Roland Niczuly, portarul celor de la Sepsi OSK. ”Când m-a impresionat Kuba?! Eram colegi (n.r. - în 2006, la Wisla Cracovia), era copil și a venit la mine... acolo nu prea cărau bătrânii (n.r. – jucătorii cu experiență de la echipă) bagajele, cărau doar când era nevoie. Căra el, cărau alții... Chiacu nu căra. Știu că mi-a și spus cineva din club după un timp: ’Spune-i și tu lui Chiacu să mai ia și el ceva, un sac, ceva’. M-am dus să îi zic, nu cred că a făcut nici atunci asta. Kuba s-a transferat la Dortmund apoi. Au trecut 15-20 de ani și eram cu Sepsi în cantonament, în Antalya. El era la Wisla, mai juca fotbal și atunci. E o poveste din 2019 sau 2020, m-a rugat portarul Niczuly să îi spun lui Kuba să facă o poză cu el. Inițial, eu m-am întâlnit cu cei de la Wisla, mai erau persoane care se aflau în club și pe vremea mea, masori, chiar și jucători, erau vreo cinci-șase oameni. În fine, eram pe un hol mare, erau multe persoane, dar mă vede Kuba, eu nu l-am văzut. Vine la mine și zice: ’kurva!’. Asta e un fel de 'la dracu' în limba lor. Mă vede și mă îmbrățișează. Eu eram surprins, toată lumea știe cine e Kuba, pe mine nu mă știa nici dracu. M-a îmbrățișat, am vorbit cu el, am schimbat câteva vorbe. Atunci m-a și văzut Niczuly, și a zis să facă poză cu el. În zilele următoare, ne-am întâlnit la cină și s-a ridicat omul de la masă, s-a șters la gură și a venit să facă poză cu Niczuly. Putea să spună că mănâncă și nu te puteai supăra pe om, dar pe mine, pentru ce a făcut, m-a impresionat! Am apreciat bunul-simț. Nu știu dacă a fost așa față de mine sau așa este mereu, dar m-a impresionat”, a spus Emilian Dolha în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.



Blaszczykowski e legendă a fotbalului din Polonia și Germania Kuba a jucat aproape 200 de meciuri în Bundesliga pentru Borussia Dortmund, între 2007 şi 2016, ajutând echipa să câştige două titluri de campioană, o Cupă a Germaniei şi trei Supercupe ale Germaniei, precum şi să ajungă în finala Ligii Campionilor în sezonul 2012-2013. Perioada petrecută la Dortmund s-a încheiat cu o trecere sub formă de împrumut pe un an la Fiorentina, club din Serie A. Blaszczykowski s-a întors în Germania în august 2016, cu un contract pe trei ani la VfL Wolfsburg. El și-a încheiat cariera la Wisla Cracovia.

