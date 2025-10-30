„Nerazzurrii” au învins fără emoții pe Fiorentina, scor 3-0, într-un meci în care antrenorul român a surprins printr-o decizie tactică lăudată în presa italiană.

Cristi Chivu a decis să-l folosească pe **Yann Bisseck** (24 de ani) în centrul apărării, o poziție în care fostul internațional german U21 evoluase rar. Decizia s-a dovedit inspirată: apărătorul a avut o prestație solidă, dominând duelurile cu atacanții Fiorentinei și confirmând că poate fi o soluție viabilă pe termen lung.

Publicația InterNews24, apropiată clubului, a titrat clar după meci: „Bisseck la Inter. Germanul poate fi noua descoperire tactică: Chivu pregătește mutarea!”

Chivu testase această idee încă din meciul din Champions League cu Union Saint-Gilloise, iar victoria categorică cu Fiorentina a confirmat potențialul mutării.

„Curajul lui Chivu a fost răsplătit”

„Curajul lui Chivu de a-l folosi pe Bisseck în centrul apărării a fost răsplătit. Germanul a demonstrat că are fizicul și viteza necesare pentru a juca într-o linie defensivă avansată”, a notat presa din Italia.

După meci, Yann Bisseck a vorbit despre relația sa cu antrenorul român și despre schimbările aduse de acesta la Inter.

„Vreau să joc întotdeauna, nu-mi pasă pe ce post. Cu mister Chivu vorbim mult, și nu doar despre fotbal. Ce vorbim? Nu pot să spun la televizor”, a declarat Bisseck, citat de jurnalistul Nicolo Schira.

După o primă repriză echilibrată, Inter a dominat complet partea secundă. Hakan Calhanoglu a reușit o „dublă”, iar Petar Susic a închis tabela la 3-0, în minutul 71.

