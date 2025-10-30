Mijlocul acestei săptămâni a fost dedicat cupei, în cele mai multe țări europene. În România, marți și miercuri, am avut un total de opt meciuri din prima etapă a grupelor cu destule surprize.

Astăzi, runda inaugurală se încheie cu ultimele patru confruntări, după cum se poate vedea mai jos:

*Concordia Chiajna – Hermannstadt, ora 15.00

*UTA – Petrolul Ploiești, ora 17.00

*FC Botoșani – Farul Constanța, ora 19.00

*CS Dumbrăvița – Rapid, ora 21.00

Cele patru meciuri de mai sus vor fi LIVE TEXT pe Sport.ro!

După terminarea primei etape, Cupa României revine pe 3 decembrie, cu meciurile din a doua rundă din faza grupelor. Aici, fiecare formație va disputa un total de trei meciuri. La final, primele două clasate din fiecare serie vor avansa în sferturi.

Cupa României, faza grupelor

Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăviţa, CSM Slatina

Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul, UTA, Gloria Bistrița, Sănătatea Cluj

Grupa C: Universitatea Cluj, Oţelul Galaţi, Sepsi, Csikszereda, CS Sporting Lieşti, CS Metalul Buzău

Grupa D: Dinamo (Superliga), CS Dinamo Bucureşti (Liga a II-a), Hermannstadt, Farul Constanţa, FC Botoşani şi Concordia Chiajna

