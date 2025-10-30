CITEȘTE ȘI: Cine este golgheterul all-time din Ligue 1: născut în Italia, crescut în Argentina și campion în Franța, nu a jucat pentru nicio echipă națională!

Noul antrenor al echipei AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a declarat că este ”posibil” ca Paul Pogba să facă parte din lotul echipei pentru meciul din etapa a 11-a a Ligue 1 împotriva lui Paris FC, sâmbătă, LIVE pe VOYO.

”Este posibil să fie reintegrat în echipă, mai este un antrenament în care va fi şi, dacă se simte bine, am fi în procesul pe care l-am stabilit şi nu ar fi ilogic să-l vedem (n.r. - în lotul de jucători)”, a explicat tehnicianul belgian.

Pogba revine după doi ani de suspendare



Recrutat în această vară de Monaco, după doi ani de suspendare, campionul mondial din 2018, în vârstă de 32 de ani, a avut mai multe probleme fizice care i-au întârziat revenirea în competiţie.

Ultima apariţie a lui Paul Pogba pe teren datează din 3 septembrie 2023.

Paul Pogba, înapoi în naționala Franței? Răspunsul lui Didier Deschamps



”Da, se apropie de momentul în care va redeveni jucător de fotbal. O revenire la națională? Nu am nicio îndoială că își dorește și că este un obiectiv pentru el. Are însă pași de făcut. Următorul este să îmbrace tricoul lui ASM și să intre pe teren. Asta îi doresc în primul rând”, a declarat selecționerul Franței, Didier Deschamps, în această lună.

Discursul selecționerului a fost ferm, dar și încurajator. Nu a promis nimic, însă a lăsat clar de înțeles că „Pogboom” are ușa deschisă dacă revine la nivelul cerut.

”Dacă va trece de această primă etapă, deja va fi o imensă bucurie pentru el. După aceea vom vedea”, a adăugat Deschamps.

Cifrele lui Pogba la naționala Franței



Născut în suburbiile Parisului, la Lagny-sur-Marne, Paul Pogba a debutat în naționala „cocoșului galic” la 22 martie 2013, la vârsta de 20 de ani și șapte zile.

Pentru „Les Bleus”, mijlocașul a adunat 91 de apariții și 11 goluri. În vitrina sa de 16 trofee regăsim și trei alături de naționala Franței, mai exact:

Cupa Mondială U-20, câștigată în 2013

Cupa Mondială, câștigată în 2018

UEFA Nations League, câștigată în 2021.

NE-BU-NI-E! FC Nantes - AS Monaco 3-5 în ultima etapă din Ligue 1

