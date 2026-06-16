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Darius Olaru se va afla la prima experiență din carieră în afara României la Royale Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei.

Creștere consistentă de salariu pentru Darius Olaru

Olaru va primi în Belgia un salariu lunar net de 45.000 de euro pe lună, adică 540.000 de euro pe an. Remunerația sa brută va fi de 800.000 de euro, potrivit fanatik.ro.

La FCSB, Darius Olaru încasa pe lună net 25.000 de euro, ceea ce înseamnă că anual ajungea la 300.000 de euro alături de roș-albaștri.

Întâmpinare de efect pentru Olaru

Darius Olaru (28 de ani), fostul căpitan al celor de la FCSB, a avut parte de o primire deosebită la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei.

Union Saint-Gilloise a postat, pe contul de Instagram al clubului, un videoclip în care anunță sosirea lui Darius Olaru la club.

În filmare este surprins drumul lui Olaru de la aeroport până la arena Joseph Marien. Mijlocașul ofensiv le-a transmis, de asemenea, un prim mesaj fanilor galben-albaștrilor.

„Salutare, fani Union! Sunt nerăbdător să vă întâlnesc pe stadion și sunt nerăbdător să încep, să dau totul pentru aceste culori. Hai, Union!”, a spus Olaru.

„Dar pe cine avem aici? Olaru este unionist! Mijlocașul ofensiv român a venit de la FCSB și a semnat un contract valabil până pe iunie 2030. Bine ai venit, Darius!”, a scris Union Saint-Gilloise, în descrierea videoclipului postat pe Instagram.

Olaru, o legendă pentru FCSB

Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, căpitanul Darius Olaru pleacă de la FCSB după șase ani și jumătate, timp în care a bifat 256 de apariții la gruparea roș-albastră, și-a trecut în cont 63 de goluri și a adunat 45 de pase decisive.

Venit în iarna lui 2020 la FCSB, Darius Olaru a câștigat de două ori campionatul cu gruparea roș-albastră în sezonul 2023/24 și 2024/25, și-a trecut în CV Cupa României în stagiunea 2019/20, dar și Supercupa României în edițiile 2024/25 și 2025/26.