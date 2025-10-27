Spre finalul anilor '90, Emilian Dolha încerca să își facă un nume în fotbalul românesc. Bistrița îi rămâne, din acest motiv, aproape de suflet, până în ziua de astăzi.

„La Gloria Bistrița m-am simțit acasă. Chiar dacă nu mai cunosc pe nimeni pe-acolo, când intru pe stadion, simt ceva bun în mine,” dezvăluie fostul portar al cluburilor românești Gloria Bistrița, Olimpia Satu Mare, Rapid București, Dinamo București și Universitatea Cluj, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Emilian Dolha, despre primii bani câștigați din fotbal: „Îi scoteam pe băieți la suc și la prăjitură.”

Invitat de Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul campion al României și-a amintit de primii bani câștigați în fotbal.

Întrebat de salariul pe care îl încasa la Gloria Bistrița, în sezonul 1999/2000, Emilian Dolha a replicat surprinzător: „Păi n-aveam. Știi cum era? Când era nea Jean, eram copil de trupă, aveam 15-16-17 ani. Nu luam niciun ban. Ce bani? Erau vremurile care sunt acum, să fie înnebuniți după bani? Nu luai.

„Ce bani? Uneori, la meciurile de acasă, îmi dădea și mie 50 de dolari.”



Era prima băieților. Se dădeau 300, 500 de dolari, ce dădea omu' acolo,” a spus Emilian Dolha, făcând referire la Jean Pădureanu.



„Uneori, la meciurile de acasă, îmi dădea și mie 50 de dolari. Îi luam, mă duceam în centru, lângă biserică erau bișnițarii, îi schimbam, mă duceam la internat unde stătusem înainte, îi luam pe băieți și îi scoteam la suc și la prăjitură. Le cumpăram odată unuia, odată altuia, ce îmi permiteam. Dar nu aveam, ce salariu să am?”, a întrebat, retoric, Emilian Dolha, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

