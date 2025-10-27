VIDEO EXCLUSIV „Ce salariu?” Emilian Dolha, la Poveștile Sport.ro, despre Gloria Bistrița, Jean Pădureanu și primii bani făcuți din fotbal

„Ce salariu?" Emilian Dolha, la Poveștile Sport.ro, despre Gloria Bistrița, Jean Pădureanu și primii bani făcuți din fotbal
Marcu Czentye
Începutul portarului Emilian Dolha în fotbal, definit de pasiune, după cum a dezvăluit la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Spre finalul anilor '90, Emilian Dolha încerca să își facă un nume în fotbalul românesc. Bistrița îi rămâne, din acest motiv, aproape de suflet, până în ziua de astăzi.

„La Gloria Bistrița m-am simțit acasă. Chiar dacă nu mai cunosc pe nimeni pe-acolo, când intru pe stadion, simt ceva bun în mine,” dezvăluie fostul portar al cluburilor românești Gloria Bistrița, Olimpia Satu Mare, Rapid București, Dinamo București și Universitatea Cluj, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Emilian Dolha, despre primii bani câștigați din fotbal: „Îi scoteam pe băieți la suc și la prăjitură.”

Invitat de Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul campion al României și-a amintit de primii bani câștigați în fotbal.

Întrebat de salariul pe care îl încasa la Gloria Bistrița, în sezonul 1999/2000, Emilian Dolha a replicat surprinzător: „Păi n-aveam. Știi cum era? Când era nea Jean, eram copil de trupă, aveam 15-16-17 ani. Nu luam niciun ban. Ce bani? Erau vremurile care sunt acum, să fie înnebuniți după bani? Nu luai.

„Ce bani? Uneori, la meciurile de acasă, îmi dădea și mie 50 de dolari.”

Era prima băieților. Se dădeau 300, 500 de dolari, ce dădea omu' acolo,” a spus Emilian Dolha, făcând referire la Jean Pădureanu.

„Uneori, la meciurile de acasă, îmi dădea și mie 50 de dolari. Îi luam, mă duceam în centru, lângă biserică erau bișnițarii, îi schimbam, mă duceam la internat unde stătusem înainte, îi luam pe băieți și îi scoteam la suc și la prăjitură. Le cumpăram odată unuia, odată altuia, ce îmi permiteam. Dar nu aveam, ce salariu să am?”, a întrebat, retoric, Emilian Dolha, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Ema Dolha, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro” / Foto: Captură Sport.ro.
Primii bani făcuți din fotbal au speriat-o pe mama sa

„Primul salariu l-am avut în Divizia B, la Satu Mare. 1500 sau 2000 de mărci. Atât îi zisese nea Jean domnului Govor, care era patron atunci. 

Îi luai toți o dată. Mama, când i-a văzut, n-a știut ce se întâmplă. Și acum, ca să îmi aduc aminte de unde am pornit, am un casetofon. Astea erau vremurile,” a completat Emilian Dolha.

Fost portar la Dinamo și Rapid București, Emilian Dolha activează în prezent ca antrenori cu portarii în cadrul clubului de ligă secundă, Concordia Chiajna.

Urmărește episodul integral al emisiunii Poveștile Sport.ro cu Emilian Dolha!

