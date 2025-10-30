VIDEO Cu Vlad Dragomir decisiv, Pafos a pierdut finala Supercupei!

Cu Vlad Dragomir decisiv, Pafos a pierdut finala Supercupei!
Vlad Dragomir traversează cea mai bună perioadă din cariera sa. 

Pafosvlad dragomir
UPDATE: Pafos a pierdut Supercupa Ciprului!

Meciul, terminat în timp regulamentar cu scorul de 1-1, a ajuns la loviturile de departajare.

Victoria avea să fie trecută în contul celor de la AEK Larnaca după ce portughezul Pepe nu a reușit să transforme penalty-ul #5.

Pentru Pafos au înscris de la 11 metri Orsic, Jaja, Goldar și Pileas, în timp ce pentru „oaspeți” au punctat Rohden, Rubio, Suarez, Izquierdo și Bajic.

Mijlocașul român al lui Pafos FC continuă seria impresionantă de meciuri cu contribuții decisive, după ce a oferit o pasă de gol în Supercupa Ciprului, la doar câteva zile după ce marcase în trei partide consecutive de campionat.

Vlad Dragomir nu se mai oprește! Românul, din nou decisiv pentru Pafos

În finala disputată împotriva celor de la AEK Larnaca, Pafos a început perfect, iar Dragomir a fost din nou omul-cheie. Românul a profitat de o eroare a portarului advers, a recuperat balonul și a pasat ideal în fața porții către Quina, care a înscris simplu pentru 1-0.

Forma excepțională a lui Vlad Dragomir nu e o întâmplare. În campionat, mijlocașul român a înscris în trei partide consecutive! Evoluțiile sale constante l-au readus și în atenția selecționerului Mircea Lucescu, care l-a convocat pentru meciurile României din luna octombrie.

După Supercupă, Pafos se pregătește pentru o confruntare de gală în Champions League, contra celor de la Villarreal. Cele două formații dau piept miercuri, 5 noiembrie, nu mai devreme de ora 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro!

Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO
CSC Dumbrăvița - Rapid, GOOOOL ACUM în Giulești, au înscris oaspeții!
Adrian Mutu, dat pe spate înainte de Bosnia - România: „A făcut ceva ce nimeni nu credea"
Victor Pițurcă, scârbit de CFR: "La asta trebuie să ne uităm". Ce a spus despre aducerea lui Pancu la Cluj
CSC Dumbrăvița - Rapid, GOOOOL ACUM în Giulești, au înscris oaspeții!
Paul Pogba revine pe teren după mai bine de doi ani! Meciul este LIVE pe VOYO
Demitere scrie pe frunte: Dan Șucu dă jos milităria din pod după ce Genoa a ajuns pe ultimul loc în Serie A: "Concluzie șocantă"
Penalty anulat de VAR în '90+13 în FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna – FC Hermannstadt
Juventus și-a anunțat noul antrenor: „Unul dintre cei mai experimentați din fotbalul italian"
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Lovitura dată de FCSB: "Atacant adevărat! Altul mai bun nu există"

Lovitura pregătită de FCSB: toate detaliile despre fotbalistul urmărit de MM Stoica în Portugalia

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 | Roș-albaștrii, victorie chinuită în Cupa României

Gigi Becali i-a suflat jucătorul de sub nas Bolognei! Suma uriașă pe care a trebuit să o scoată din buzunar

Reacția lui Adrian Șut după ce FCSB a trecut cu greu de Bistrița în Cupă



Demitere scrie pe frunte: Dan Șucu dă jos milităria din pod după ce Genoa a ajuns pe ultimul loc în Serie A: "Concluzie șocantă"
CSC Dumbrăvița - Rapid, GOOOOL ACUM în Giulești, au înscris oaspeții!
Juventus și-a anunțat noul antrenor: „Unul dintre cei mai experimentați din fotbalul italian"
Anna, cu petrecerile, Sorana, cu victoriile: campioanele de la Madrid au strălucit în moduri diferite la Hong Kong
Penalty anulat de VAR în '90+13 în FC Botoșani - Farul! Pace la UTA - Petrolul, scandal la Concordia Chiajna – FC Hermannstadt
Statistici Pafos - CFR Cluj: ciprioții, net superiori
Căpitanul lui Pafos dezvăluie: "Jucătorii lui CFR Cluj au fost aroganți, însă noi le-am arătat pe teren!"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți în cazul exploziei din Rahova

Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

Incident la Catedrala Națională: un grup de credincioși a încercat să forțeze intrarea. Jandarmeria explică situația

