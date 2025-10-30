UPDATE: Pafos a pierdut Supercupa Ciprului!

Meciul, terminat în timp regulamentar cu scorul de 1-1, a ajuns la loviturile de departajare.

Victoria avea să fie trecută în contul celor de la AEK Larnaca după ce portughezul Pepe nu a reușit să transforme penalty-ul #5.

Pentru Pafos au înscris de la 11 metri Orsic, Jaja, Goldar și Pileas, în timp ce pentru „oaspeți” au punctat Rohden, Rubio, Suarez, Izquierdo și Bajic.

știre inițială

Mijlocașul român al lui Pafos FC continuă seria impresionantă de meciuri cu contribuții decisive, după ce a oferit o pasă de gol în Supercupa Ciprului, la doar câteva zile după ce marcase în trei partide consecutive de campionat.

Vlad Dragomir nu se mai oprește! Românul, din nou decisiv pentru Pafos

În finala disputată împotriva celor de la AEK Larnaca, Pafos a început perfect, iar Dragomir a fost din nou omul-cheie. Românul a profitat de o eroare a portarului advers, a recuperat balonul și a pasat ideal în fața porții către Quina, care a înscris simplu pentru 1-0.

