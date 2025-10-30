”Grifonul” este într-o situație dezolantă. După nouă etape disputate în Serie A, echipa pregătită de Patrick Vieira a strâns doar trei puncte și se află între viață și moarte.



Genoa ocupă ultima poziție în clasament, fiind la o lungime de Fiorentina și la două de primul loc deasupra ”zonei fierbinți”. Mai e mult din campionat, dar nici jocul nu arată bine deloc.



Astfel că, Dan Șucu se gândește deja să-l demită pe Marco Ottolini, directorul sportiv. Jurnalistul Nicolo Schira a explicat că patronul italienilor nu e deloc mulțumit de cum a gestionat Ottolini fereastra de achiziții din vară.



Demitere scrie pe frunte: Dan Șucu dă jos milităria din pod după ce Genoa a ajuns pe ultimul loc în Serie A: ”Concluzie șocantă”



”Diverse sunt motivele care l-au determinat pe Dan Șucu să ia în considerare demiterea directorului sportiv Marco Ottolini: în primul rând, perioada de transferuri din vară, considerată deficitară (doar Ostigard joacă regulat ca titular), precum și numeroasele achiziții ofensive dezamăgitoare (cel mai slab atac din Serie A, cu doar 4 goluri marcate în 9 etape).



Din acest motiv, la Genoa, Ottolini este considerat în prezent mai responsabil decât antrenorul Patrick Vieira pentru starea de criză a echipei. În plus, patronul clubului nu a fost deloc mulțumit de flirtul din mijlocul sezonului cu Juventus. Această mișcare, care a răcit oarecum relațiile în ultimele săptămâni și care, adăugată rezultatelor negative și ultimului loc din clasament, ar putea duce la o concluzie șocantă: despărțirea.



Evaluările sunt în curs. Și să te gândești că, până nu demult, părțile purtau discuții pentru o posibilă prelungire a contractului până în 2028”, a scris Nicolo Schira pe Twitter/X.

