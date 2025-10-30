Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Jugurtha Hamroun: „Incredibil! Ne rupea! Vedea totul ca un robot”

Echipa feminină de handbal HC Dunărea Brăila a anunţat transferul jucătoarei muntenegrene Bobana Klikovac, pivot cu experienţă internaţională.

Jucătoare de naţională a Muntenegrului şi câştigătoare a Cupei EHF în 2018, ”Boki” a evoluat în campionate de top din Europa, aducând mereu forţă, inteligenţă şi spirit de luptă în jocul de pe semicerc.

Bobana Klikovac: ”Sunt foarte bucuroasă să anunţ că am semnat cu HC Dunărea Brăila”



”Sunt foarte bucuroasă să anunţ că am semnat cu HC Dunărea Brăila. Este o nouă etapă importantă în cariera mea şi o revenire mult aşteptată, după o pauză mai lungă dedicată celei mai frumoase perioade din viaţa mea — aceea în care am devenit mamă.

Revin cu entuziasm, motivaţie şi un dor imens de teren. Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut în tot acest timp.

Sunt recunoscătoare pentru încrederea pe care clubul şi stafful tehnic mi-au oferit-o şi promit să dau totul pentru echipă şi pentru culorile Brăilei. Abia aştept să încep această nouă aventură şi să luptăm împreună pentru obiectivele noastre!”, a declarat handbalista.

Din ianuarie 2026, Bobana va îmbrăca tricoul cu numărul 71, la echipa brăileană.

