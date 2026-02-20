Fostul om cu banii de la clubul din Pitești a fost condamnat în șapte dosare de corupție și a ispășit aproximativ opt ani de închisoare. În vara anului 2023, omul de afaceri a scăpat de acuzații în dosarul delapidării companiei PIC cu suma de 13,4 milioane de euro.

Procesul a început încă din anul 2017, iar frații Cornel și Ilie Penescu au fost acuzați de delapidare.

Pe lângă aceștia, au mai fost trimiși în judecată Gheorghiță Pieca, fostul administrator al PIC, pentru evaziune fiscală, dar și Lucia Weiss, directorul economic.

Cornel Penescu a ieșit din fotbal după problemele cu legea

Cele mai cunoscute dosare în care Cornel Penescu a fost condamnat sunt ”Mită pentru arbitri”, dar și dosarele în care Constantin Niculescu, fostul președinte al Consiliului Județean Argeș și Antonie Solomon, fostul primar al Craiovei, au fost condamnați pentru corupție.

Problemele cu justiția l-au făcut să iasă din lumea fotbalului, iar puține sunt informațiile din spațiul public care îl privesc pe Cornel Penescu.

Unul dintre foștii săi fotbaliști de la FC Argeș, Mariko Dauda, nu mai știe nimic de acesta, după cum a declarat într-un interviu acordat pentru Sport.ro.

Cornel Penescu a condus FC Argeș. Cum îl percepe fostul fotbalist Mariko Daouda

Însă, fostul fundaș, care a impresionat cu evoluțiile sale din România, în afară de FC Argeș mai fiind legitimat la Universitatea Craiova sau Dinamo, și-a amintit că Penescu a fost un patron cinstit cu el.

I-a plătit salariile la timp și l-a respectat în perioada în care a evoluat în tricoul piteștenilor.

”Îmi amintesc de el, am avut o relație bună cu el, dar am văzut că acum câțiva ani a intrat la pușcărie, nu?! Nu știu ce se mai întâmplă cu el, nu am mai discutat cu el de când am plecat de la FC Argeș.

Era un patron serios, când am fost eu acolo totul a fost ok. Nu am avut probleme cu el.

Eu m-am înțeles bine cu toată lumea, îmi amintesc și de Dinel Staicu, cu care am lucrat la Craiova”, a spus Daouda pentru Sport.ro.