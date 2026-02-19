Dani Coman, președintele formației FC Argeș, și-a modificat la 180 de grade discursul la adresa lui Radu Petrescu. Coman afirmase, după greșeala majoră comisă de Petrescu în eșecul cu Petrolul (1-2), că „centralul” ar trebui scos din arbitaj.

Dani Coman, mult mai înțelegător față de Radu Petrescu

Mult mai calm față de momentul în care a răbufnit, oficialul piteștenilor a transmis că îi pare rău de Petrescu, însă a subliniat că arbitrii ar trebui să se gândească mai mult la problemele pe care le pot cauza unui club.

„(n.r.- dacă mai crede că Radu Petrescu ar trebui scos din arbitraj) Parcă nu mai sunt așa vehement. Mie îmi pare rău de el! Îmi pare rău că are și el o familie, are și el părinți.

Coman: „Îmi pare rău de orice om”

Îmi pare rău de orice om, dar trebuie să înțeleagă și ei că și noi muncim un an întreg. Și noi avem familii, avem copii, iar o greșeală așa cum a făcut el îți poate distruge un întreg club și munca de un an de zile.

Antrenorii pot fi dați afară, dacă nu își îndeplinesc un anumit obiectiv. Sponsorii nu vor să investească într-un fotbal în care, așa cum spune foarte multă lume, rezultatele nu se decid întotdeauna pe teren, așa cum ne-am dori.

Haideți să ne concentram doar pe cele trei jocuri pe care le avem!”, a declarat Dani Coman, după ce a fost prezent la Comisia de Discplină a FRF.

Șancțiunea primită de oficial

Președintele lui FC Argeș, Dani Coman, a mers de bunăvoie miercuri la Comisia de Disciplină. Coman a explodat la finalul partidei Petrolul Ploiești - FC Argeș 1-2 și l-a făcut praf pe Radu Petrescu, arbitrul din meciul de pe „Ilie Oană”. Președintele piteștenilor a acuzat viciere de rezultat.

„Centralul” Radu Petrescu a acordat eronat o lovitură liberă pentru FC Argeș, iar ulterior, chiar după momentul executării fazei fixe, a fluierat întreruperea jocului fără niciun motiv. Mingea a fost trimisă în poartă de oaspeți, când partida era oprită, iar VAR-ul nu a putut interveni pentru a valida reușita.

Pentru maniera în care a răbufnit la finalul duelului de pe „Ilie Oană”, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a decis să-l sancționeze doar un avertisment pe Dani Coman și o amendă de 4.000 de lei.

„ACS Petrolul 52 vs. ACS Campionii FC Argeș – Incidente - În temeiul art. 52.1.b din RD, cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, se sancționează președintele clubului ACS Campionii FC Argeș, Dănuț Coman, cu avertisment și penalitate sportivă de 4.000 lei”, se arată în decizia Comisiei.