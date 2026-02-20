Dani Coman a vrut să aibă o discuție cu șeful CCA (Comisa Centrală a Arbitrilor) în urma gafei de arbitraj din partida Petrolul - FC Argeș.

Președintele piteștenilor a fost să vorbească cu Kyros Vassaras despre greșeala lui Radu Petrescu și a cerut să asculte înregistrarea cu discuția dintre central și arbitrul din camera VAR.

Mihai Stoica, deranjat după discuția dintre Dani Coman și Kyros Vassaras

Mihai Stoica a fost întrebat despre ce s-a întâmplat la Casa Fotbalului și a dezvăluit că l-a deranjat discuția dintre Dani Coman și Kyros Vassaras.

Oficialul FCSB-ului a dezvăluit că și roș-albaștrii au cerut să aibă o discuție cu șeful CCA, dar au fost refuzați.

„Sunt foarte deranjat, pentru că am insistat să merg și am fost refuzat. Suntem tratați cu dublă măsură, intenționat. Sunt foarte deranjat de asta. Eu cred că există resentimente față de noi, pentru că nu am fost chemat, deși am insistat să merg.

Problema e că se prezintă trunchiat. Nu e nicio viciere de rezultat, e o greșeală reparată cu altă greșeală. Dacă dădea minge de arbitru, nu se mai vorbea absolut deloc de meciul ăsta.

Se trece cu vederea ce s-a întâmplat dincolo (n.r. - la Hermannstadt - CFR Cluj 0-1), acolo e viciere de rezultat, aici nu e deloc”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB a făcut cel mai scump transfer al ierni

FCSB a bifat cea mai costisitoare achiziție a iernii din România. Cifrele din perioada de transferuri de iarnă arată clar cine a dictat ritmul în fotbalul românesc.

FCSB a scos din conturi 600.000 de euro pentru a-l transfera pe Joao Paulo de la Oțelul Galați. Fotbalistul portughez în vârstă de 27 de ani a devenit astfel principala mutare a ferestrei de iarnă, fiind jucătorul pe care s-au plătit cei mai mulți bani la nivelul achizițiilor din prima ligă.