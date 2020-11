Detalii de ultima ora despre starea de sanatate a lui Danut Lupu! Eforturile medicilor incep sa dea rezultate

Danut Lupu a fost internat in spital, dupa ce s-a infectat cu COVID-19.

Fostul international a ajuns in stare grava la spital, fiind necesar sa fie conectat la aparate pentru a putea respira. Un aspect ingrijorator pentru medici este acela ca fostul mijlocas al lui Dinamo si Rapid a suferit in urma cu 5 ani un edem pulmoar, iar astfel Lupu este foarte vulnerabil in fata coronavirusului.

Se pare insa ca eforturile facute de medicii de la Spitalul Colentina in ultimele zile dau roade, intrucat starea lui Lupu s-a ameliorat, acesta chiar cerand sa manance, dupa cum informeaza DigiSport.

Chiar si cu aceste progrese, Danut Lupu nu a trecut inca peste aceasta incercare, medicii tinandu-l in continuare sub atenta monitorizare pe fostul fotbalist.

In aceste clipe grele, lui Lupu ii sunt alaturi si Mircea Lucescu si George Copos. Antrenorul lui Dinamo Kiev a dezvaluit in urma cu cateva zile ca se intereseaza constant de starea de sanatate a fostului sau elev si, de asemenea, ca fostul finantator al Rapidului i-a asigurat lui Lupu medicamentatia de care are nevoie.

"Cel care il ajuta foarte tare este George Copos, el a vorbit cu Streinu-Cercel pentru medicamentatie.

Eu am vorbit cu doctorita Iliescu, cea care se ocupa de el. Ii transmit o imbratisare enorma. E un baiat foarte bun si a fost un jucator de mare, mare talent. E mai bine, vorbesc cu sotia lui si imi spune cum se simte", a spus Mircea Lucescu la DigiSport.