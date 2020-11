BREAKING NEWS! Floyd Mayweather revine in ring! Cand va avea loc MEGA EVENIMENTUL si unde se va desfasura

In varsta de 43 de ani, Floyd Mayweather s-a retras din activitate in 2017.

Ultimul meci in care a luptat Mayweather a fost victoria in fata lui Connor McGregor, intr-un lupta disputata dupa reguli de box. Acum, sportivul a fost convins de organizatorii unei gale din Tokyo sa participe la evenimentul ce va avea loc pe 28 februarie 2021, conform The Sun.

Floyd Mayweather announces comeback in Tokyo on February 28 https://t.co/pldRxS4gVw pic.twitter.com/YW9lztiRGD — Sun Sport (@SunSport) November 16, 2020

Mayweather a confirmat informatia printr-un video postat pe pagina sa de Instagram: "Tokyo, Japonia, voi reveni in 2021... Eu si echipa mea vom face ceva important la Tokyo Dome".

Organizatorii nu au dat multe detalii despre acest eveniment. Nu se stie inca daca lupta lui Mayweather se va desfasura dupa reguli de box sau de MMA.

Mayweather are un palmares absolut fenomenal, cucerind de-a lungul carierei nu mai putin de 15 titluri mondiale. De asemenea, detine un record absolut de 50 de victorii in tot atatea lupte la profesionisti.