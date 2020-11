EXCLUSIV | Cand revine Elvir Koljic pe teren: "Se impune si a doua interventie chirurgicala" Anuntul clubului din Banie

Marcel Popescu a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exact in Sport de pe PRO X despre recuperarea lui Koljic.

Elvir Koljic a suferit o fractura in zona gleznei la meciul cu Poli Iasi, scor 1-0 din debutul campionatului. Ovidiu Mihalache a intrat dur la el, iar atacantul Craiovei a parasit stadionul cu ambulanta. Koljic avusese un start excelent in Liga 1 si a marcat 6 goluri in 6 meciuri de campionat. Oficialul Craiovei, Marcel Popescu, a adus vesti bune si a spus ca varful Bosniac va fi recuperat suta la suta in momentul cand va incepe playoff-ul in campionatul romanesc.

"Despre Koljic, totul este bine. Recuperarea organismului reactioneaza bine. Este la faza de recuperare. Urmeaza o alta investigatie si o radigrafie.

Probabil se impune si a doua interventie chirurgicala de corectare a zonei gleznei. Medicii cred ca in momentul in care se va intra in playoff, e refacut suta la suta. Asta inseamna probabil sfarsitul lui februrie cel mai rau caz. Acum stii cum e, fiecare organism reactioneaza diferit si nu m-ar surprinde ca taria lui de caracter si organismul lui sa reactioneze mai rapid si sa se recuperaze si mai repede", a declarat Marcel Popescu pentru PRO X.