EXCLUSIV | Motivul din spatele plecarii lui Bergodi de la Craiova: "Mai era prezent la echipa doar fizic, sufletul ii era acolo!"

Marcel Popescu, oficialul Universitatii Craiova, a vorbit despre plecarea lui Cristiano Bergodi de la echipa in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Cristiano Bergodi si-a anunta demisia de la echipa din Bania, dupa infrangerea de pe teren propriu, in fata Chindiei Targoviste, scor 0-1. Dupa aceasta decizie surprinzatore, au aparut speculatii ca ar fi existat neintelegeri intre el si Craiova. Oficialul vicecampioanei Romaniei, Marcel Popescu, a vorbit despre plecarea lui Bergodi si a clarificat situatia.

"Aici nu s-a intamplat nimic. La el in familie s-au intamplat lucruri pe care fara acordul lui nu pot sa le spun. Lucruri care trebuie sa aiba o decenta minima. Problemele care l-au macinat in ultimul timp pe Cristiano. E vorba de mama lui.

As vrea sa spun un singur lucru. Aici nu trebuie sa fim lacrimogeni sau sa incercam sa intram in sufletele oamenilor. A avut un accident, este la pat, a vrut sa il vada. Daca pleca doua saptamani, intra in carantina. Cand se intorcea nu putea sa intre aici. O serie intreaga de probleme. Gandul era acolo.

Isi pierduse tatal la sfarsitul lui februarie-martie, il apasa teribil. Ne-a spus:eu nu mai pot, degeaba sunt aici fizic, daca sufletul si inima mea sunt acolo. Era o neimplinire. A considerat ca este mai bine sa plece pentru ca era prezent doar fizic", a declarat Marcel Popescu pentru PRO X.