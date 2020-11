Manchester City sparge banca in aceasta iarna! Milionarii din Premier League ofera 84 de milioane de euro pentru unul dintre cei mai valorosi jucatori din Premier League

Manchester City doreste sa transfere in aceasta iarna doi dintre cei mai valorosi jucatori de la Aston Villa.

Douglas Luiz si Jack Grealish sunt jucatorii pe care Pep Guardiola ii doreste la City in urmatoarea perioada de mercato. David Silva si Leroy Sane au plecat de la club, iar "cetatenii" sufera in compartimentul ofensiv. Jucatorii de atac ai lui City nu sunt in forma in aceasta prima parte a sezonului: Jesus si Aguero sunt accidentati, iar Mahrez si Bernardo Silva nu au reusit sa straluceasca, astfel ca Pep s-a bazat doar pe De Bruyne si Sterling care au dus greul echipei.

Manchester City ar fi dispusa sa plateasca 84 de milioane de euro pentru semnatura lui Jack Grealish. El a fost in vizorul si lui Manchester United, dar cele doua cluburi nu au ajuns la o intelegere. Faptul ca nu a reusit transferul nu l-a afectat, iar in cele 6 meciuri de Premier League englezul a reusit 4 goluri si 6 pase decisive.

Daca transferul lui Grealish poate fi oprit de suma de suma ceruta de club. Aston Villa nu poate face nimic in cazul mijlocasului Douglas Luiz. El a fost adus in 2019 contra sumei de 18 milioane de euro de la City, iar "cetatenii" a pastrat o clauza de rascumparare in schimbul a 28 de milioane de euro, potrivit Dailystar.