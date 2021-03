"De patru nopti mi-au trimis oferte!" Sumudica a REFUZAT o echipa de Champions League! Anuntul facut de antrenorul roman

Marius Sumudica (50 ani) a ramas liber de contract dupa ce a decis sa plece de la Rizespor.

Antrenorul roman a fost asaltat de oferte imediat dupa despartirea de Rizespor, insa nu intentioneaza sa mai preia o echipa in mijlocul sezonului, oricand de tentante ar fi propunerile, dupa cum a spus chiar el.

Cea mai recenta dintre ele a venit de la o echipa care joaca in playoff-ul Ligii Campionilor Asiei, Al Wehda. Sumudica a dezvaluit ca oficialii arabi au insistat pentru transferul sau, dar le-a refuzat ofertele.

"Ieri am refuzat o oferta din Arabia Saudita, la fel, o echipa care mi-a trimis de patru nopti draft-uri de contract si oferte. E vorba despre Al Wehda. Ma atragea finala Ligii Campionilor Asiei, eram asa 50-50, dar m-am gandit mai bine, nu am vrut sa fac aceeasi greseala.

Am facut o greseala, nu a fost compatibilitate, am avut si ghinion, pierdeam in ultimele minute mereu cu Rizespor. Despartierea a venit din partea mea, simteam ca nu mai am capacitatea de a face ce am facut la Gaziantep", a spus Marius Sumudica pentru Digi Sport.