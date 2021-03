Sumudica a dezvaluit in ce campionat ar putea sa antreneze! "Ultima varianta este o echipa din Liga 1!" Destinatie neasteptata pentru roman

Marius Sumudica a dezvaluit in ce campionat ar putea sa revina in fotbal.

Fostul antrenor de la Astra Giurgiu a ramas liber de contract, dupa despartirea de Rizespor si a revenit in tara. In tot acest timp, au aparut speculatii ca ar putea reveni la Rapid, iar fanii din DDB l-au cautat pentru a semna la Dinamo. Sumudica a dezvaluit ca are mai multe oferte, inclusiv una din campionatul rus.

"Este ultima varianta o echipa din Liga 1. Cred ca ma voi intoarce in Turcia din ce semnale am sau voi pleca din nou in Golf. Mai exista alte variante. Sunt discutii destul de avansate cu o echipa din Polonia si cu o echipa din Rusia.

E foarte greu si in Rusia. Eu am un impresar. Impresarul meu este Catalin Lita, care lucreaza cu un puternic impresar din Rusia. Si ar fi o echipa de la mjlocul clasamentului care ar fi interesata, dar nu e usor", a spus Sumudica la DigiSport.